Dubai International Baja-2017: казахстанский квадроцикл - в четверке

Два из четырех казахстанских квадроциклиста сумели завершить дебютный для себя ралли-рейд в Дубаи близко к пьедесталу почета.

Казахстанский квадроциклист Тимур Байжиенов стал четвертым в общем зачете трехдневной гонки Dubai International Baja-2017, передает Sputnik

С начала года в составе казахстанской команды по ралли-рейдам Astana Motorsports появились четыре квадроциклиста — Тимур Байжиенов, Кирилл Солоха, Максим Антимиров и Азамат Тлеулесов. Гонка в Дубае, стартовавшая в минувшую пятницу, стала дебютной для казахстанцев в классе "квадроциклы": прежде Astana Motorsports была представлена только в классах "грузовики" и "внедорожники".

В считанных шагах от "тройки"

Первые два этапа соревнований (в классе "квадроциклы" всего в Дубае выступали 12 участников) были успешными для казахстанских дебютантов.

Во-первых, они все добирались до финиша, что было важно с точки зрения работы не только самих гонщиков, но и обслуживающего персонала.





А во-вторых, в пятницу и в субботу казахстанцам не хватало одного-двух шагов для попадания в первую тройку. В первый день соревнований казахстанец Максим Антимиров финишировал четвертым, остальные три казахстанских квадроциклиста — Тимур Байжиенов, Кирилл Солоха и Азамат Тлеулесов — показали на старте шестое, седьмое и восьмое время соответственно.

В субботу, на втором этапе гонки, все казахстанские участники вновь вошли в первую десятку: лучшее время среди них на этот раз показал Кирилл Солоха, ставший пятым с отставанием от победителя на 18 минут 16 секунд. Следом за ним, с шестым, седьмым и восьмым временем, финишировали Тимур Байжиенов, Максим Антимиров и Азамат Тлеулесов, который к тому же выступает в зачете класса "юниоры".









В "генерале" (общем зачете) этой трехдневной гонки по итогам двух спецучастков лучшим из представителей Astana Motorsports являлся Максим Антимиров, располагающийся на пятой строчке. Шестым шел Тимур Байжиенов, седьмым — Кирилл Солоха, восьмым — Азамат Тлеулесов.





Последний же, воскресный этап гонки внес свои коррективы в это распределение мест: на третьем спецучастке Dubai International Baja-2017 Кирилл Солоха стал четвертым, а Тимур Байжиенов финишировал пятым. А вот Максим Антимиров и Азамат Тлеулесов до финиша самостоятельно не добрались. В результате по итогам всех трех спецучастков гонки лучшим из казахстанцев стал Тимур Байжиенов, завершивший гонку на четвертом месте, Кирилл Солоха стал пятым. При этом из двенадцати заявленных квадроциклов до финиша последнего этапа вообще добрались только пятеро.

"Ветер, ветер — на всем божьем свете"

Лучший из казахстанцев на этой гонке — Тимур Байжиенов — заявил, что самой большой проблемой для него стал ветер в дубайских песках.

"Все было отлично, в принципе, сложностей никаких не было. Самая большая сложность — это сильная пыль, ветер. Со всех сторон нас продувало мелкой пылью. На бархан заезжаешь — пыль как даст! Все глаза забиты пылью. Ехать невозможно было. Останавливался, промывал глаза, дальше ехал. И так раз шесть точно останавливался, время терял", — цитирует Байжиенова пресс-служба казахстанской команды.





Жалоб на технику у гонщика не было, равно как и на рельеф местности, по которой приходилось ехать. "Дюны тут маленькие. По-моему, как у нас на Капчагае, не больше", — заявил Байжиенов.

Еще один прошедший все три этапа казахстанец — Кирилл Солоха — к ветру добавил жару, царящую в Дубае.

"Почувствовали, что такое "тени исчезают в полдень", когда кромки дюн не видно и едешь иногда просто на ощупь", — сказал он. И добавил, что у него с техникой также проблем не возникло: только "плановый сервис".

Не прокол в колесе, так стук в моторе

Максима Антимирова же, пробившего еще на первом этапе колесо и на спущенном баллоне умудрившегося финишировать четвертым, продолжали преследовать технические проблемы.

"Была устранена проблема с колесами, но появился какой-то неприятный звук в двигателе, — прокомментировал он то, что не добрался до финиша на третьем этапе. — Механики попытались что-то сделать, но время на сервис было страшно ограничено. И поэтому они предрекли, что двигатель может не доехать. Но сдаваться не хотелось, поэтому этап начался".





При этом, по его словам, после замены баллонов скорость его квадроцикла возросла до ста километров в час, что все равно было мало, поскольку максимальная скорость как у "Хонды" самого Антимирова, так и у квадрациклов его соперников — 135 километров в час. "Очень обидно, когда ты по дюнам кого-то объезжаешь, а выезжаешь на прямой участок, и тебя просто объезжают, и ты потом опять начинаешь в дюнах их догонять", — заметил он.

Стук в двигателе же напомнил о себе, по словам казахстанца, в самый неподходящий момент: после дозаправки, не доезжая 30 километров до финиша, мотор просто заглох.

"Больше не заводился, поэтому мне пришлось дождаться эвакуации, меня загрузили на машину для эвакуации и привезли в лагерь. На этом закончилась гонка. Но я не расстраиваюсь. Опыт был получен, выявились слабые места", — говорит Антимиров.

Проверку боем прошли неплохо

Столь же оптимистично настроен и капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус, который напоминает, что казахстанцы участвовали в этой гонке не столько затем, чтобы занять призовые места, сколько для того, чтобы пройти проверку боем.





"Первым этапом в нашей работе в категории "квадроциклы" была подготовка техники к серии международных ралли, которые включают в себя "Дубай Баха", "Абу-Даби Дезерт Челлендж" и Катар, — напоминает Ардавичус. — Ребята в течение месяца приготовили свои квадроциклы в техническое состояние, которое способно пройти техническую комиссию и получить допуск на международную гонку. Все это получилось. Вторым этапом была доставка техники из Казахстана в Арабские Эмираты, также был второй этап выполнен корректно". Затем на третьем этапе механики казахстанского клуба подготовили квадроциклы и развернули полноценную передвижную ремонтную базу в дюнах.

"Этот этап также был выполнен на отлично, я считаю: за все это время мы не имели никаких проблем. Задачи, которые мы для себя поставили, были выполнены", — отмечает капитан казахстанской команды.

По его мнению, с учетом всех этих обстоятельств вся команда — и гонщики, и механики — сработала неплохо.









Теперь команда после трехдневки в Дубае готовится к пятидневному ралли-рейду "Абу-Даби Дезерт Челлендж".

"Там уже мы не сможем быть на трассе, не сможем помочь, и у ребят будут совсем другие нагрузки и задачи. Ну и плюс погода уже будет совсем иная, будет очень жарко", — говорит Ардавичус.

По его словам, квадроциклы начнут готовить к новому старту уже с понедельника, 13 марта, для чего в Дубае останется группа механиков. А четверка гонщиков отбывает в Казахстан, откуда прибудет в Абу-Даби к началу апреля — к старту Abu Dhabi Desert Challenge.





© Foto: Пресс-служба Astana Motorsports