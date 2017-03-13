В РК внесены изменения в правила организации курсов повышения квалификации педагогов
13 марта 2017, 10:40
Отбор слушателей на курсы проводится педагогическим советом организации образования.
Приказом Министра образования и науки Казахстана от 18 января 2017 года внесены изменения в Правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров, сообщает Zakon.kz.
Так, курсы организуются без отрыва от трудовой деятельности (в том числе по дистанционной форме обучения); с отрывом или частичным отрывом от трудовой деятельности; по индивидуальным образовательным программам.
Курсы проводятся организациями образования, реализующими образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров: «Назарбаев Интеллектуальные школы», Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу», Национальным научно-практическим образовательным, оздоровительным центром «Бөбек», высшими учебными заведениями, образовательными центрами, институтами повышения квалификации и юридическими лицами независимо от форм собственности и осуществляющие согласно уставу деятельность по проведению курсов, а также областными, городов Астаны и Алматы методическими кабинетами и методическими кабинетами районных (городских) отделов образования.
Отбор слушателей на курсы проводится педагогическим советом организации образования.
Педагогические кадры, претендующие на обучение на курсах должны иметь высшее образование и наличие педагогического стажа работы в организациях образования не менее 1 года или техническое и профессиональное образование, наличие стажа работы в организации образования не менее 2 лет или производственный стаж по профилю специальности не менее 3 лет.
Кроме того, они должны знать законодательство республики, регламентирующего деятельность системы образования, а также владеть базовыми знаниями английского языка (для курсов по языковой компетенции).
Проведение курсов по уровням образования имеет свою специфику и особенности по тематике, формам, содержанию и продолжительности профессионального обучения.
Курсы проводятся преподавателями организации следующих категорий:
- преподаватели, имеющие опыт и стаж работы по профилю курсовой подготовки не менее 3-х лет;
- сертифицированные тренеры, подготовленные с участием казахстанских и зарубежных экспертов;
- специалисты и работники производственных предприятий, имеющие стаж работы не менее 3-х лет;
- профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по педагогическим и профильным специальностям.
В период проведения курсов к чтению отдельных лекций и ведению практических занятий организацией привлекаются методисты, педагоги, руководители организаций образования, практики, специалисты производственных предприятий, представители региональных палат предпринимателей и ассоциаций работодателей.
При этом краткосрочные курсы длятся не менее 36 академических часов, длительные курсы - не менее 108 академических часов.
Академический час курса составляет 45 минут.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Фото: kazpravda.kz
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