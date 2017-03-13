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В Женеве показали автомобили будущего

13 марта 2017, 10:42

Многие из новинок, даже мощные спорткары, работают на электричестве.


Помимо серийных моделей на проходящем в Швейцарии Женевском автосалоне производители выкатили свои самые яркие концептуальные модели. А что сегодня считается далеким будущим, уже завтра может оказаться на конвейере, пишет ФотоТелеграф.

Многие из новинок, даже мощные спорткары, работают на электричестве. А некоторые экспонаты оказываются настоящими беспилотниками или водородомобилями.


Peugeot Instinct concept


Peugeot Instinct concept


Rinspeed Oasis concept


Volkswagen Sedric Concept


Hyundai FE Concept


Espera Ecole concept


Volkswagen ID Buzz


Mercedes-Benz X-Class concept


Renault Zoe E-Sport concept


Jaguar I-Pace Concept


Mercedes AMG GT Concept


Сadillac Escala concept


Citroen C-Aircross concept


Tamo Racemo concept


Audi Q8 Sport Concept


Bentley EXP 12 Speed 6e Concept


Rimac Concept One

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