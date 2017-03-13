В Женеве показали автомобили будущего
13 марта 2017, 10:42
Многие из новинок, даже мощные спорткары, работают на электричестве.
Помимо серийных моделей на проходящем в Швейцарии Женевском автосалоне производители выкатили свои самые яркие концептуальные модели. А что сегодня считается далеким будущим, уже завтра может оказаться на конвейере, пишет ФотоТелеграф.
Многие из новинок, даже мощные спорткары, работают на электричестве. А некоторые экспонаты оказываются настоящими беспилотниками или водородомобилями.
Peugeot Instinct concept
Peugeot Instinct concept
Rinspeed Oasis concept
Volkswagen Sedric Concept
Hyundai FE Concept
Espera Ecole concept
Volkswagen ID Buzz
Mercedes-Benz X-Class concept
Renault Zoe E-Sport concept
Jaguar I-Pace Concept
Mercedes AMG GT Concept
Сadillac Escala concept
Citroen C-Aircross concept
Tamo Racemo concept
Audi Q8 Sport Concept
Bentley EXP 12 Speed 6e Concept
Rimac Concept One
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