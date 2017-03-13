Суд присяжных в Казахстане: за и против

Как отбирают присяжных заседателей? Кто они и как организована их работа в суде? Влияет ли мнение присяжных на окончательный приговор по громким делам? Разбираемся детально с экспертом, исполнительным директором Центра исследования правовой политики Татьяной Зинович.

- Татьяна, расскажите, как происходит отбор в коллегию присяжных заседателей?

Процедура отбора в коллегию проходит в несколько этапов. Для начала судья выносит постановление о назначении дела к рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, в котором указывает число кандидатов в присяжные заседатели. Секретарь судебного заседания производит предварительную случайную выборку кандидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде единого и запасного (годовых) списков и составляет предварительный список кандидатов с указанием их фамилий, имен, отчеств и домашних адресов. После этого кандидатам, включенным в предварительный список, не позднее чем за семь суток до начала судебного разбирательства вручаются извещения с указанием даты и времени прибытия в суд. Важно отметить, что граждане, получившие извещение, обязаны явиться в суд для участия в процедуре отбора присяжных заседателей. В день, когда проходит отбор кандидатов в коллегию присяжных заседателей явившихся граждан ждет многоступенчатый отбор, который состоит из освобождения председательствующим кандидатов в присяжные заседатели от участия в рассмотрении дела, разрешения вопросов о самоотводе; разрешения вопросов об отводе и немотивированного отвода кандидатов в присяжные заседатели. Если в суд явилось менее двадцати пяти вызванных кандидатов в присяжные заседатели либо их осталось менее семнадцати после освобождения некоторых из них от участия в судебном разбирательстве или после удовлетворения председательствующим судьей самоотводов и отводов, председательствующий дает распоряжение секретарю судебного заседания о пополнении состава кандидатов в присяжные заседатели недостающим числом из запасного списка. В этом случае в судебном заседании объявляется перерыв для вызова запасных кандидатов в присяжные заседатели. Важно соблюдать правило, что одно и то же лицо не может участвовать в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза в год. Коллегия присяжных, образуется путем жеребьевки в составе десяти присяжных заседателей основного состава (образующих состав коллегии присяжных заседателей) и двух запасных. Для этого председательствующий опускает в урну билеты с указанием фамилий неотведенных кандидатов в присяжные заседатели, перемешивает их и по одному вынимает двенадцать билетов, оглашая каждый раз указанную в билете фамилию кандидата в присяжные заседатели. При этом первые десять отобранных путем жеребьевки присяжных заседателей считаются присяжными заседателями основного состава, а два последних - запасными.

- Чем гарантированы беспристрастность и объективность их решения по уголовным делам?

Что касается процессуальных гарантий, обеспечивающих беспристрастность и объективность решения коллегии, то их несколько. Во-первых, еще на этапе отбора председательствующий выясняет у кандидатов в присяжные заседатели их информированность об обстоятельствах дела, рассмотрение которого предстоит в суде. Незнание присяжными обстоятельств дела является главным условием их участия. Это гарантирует, что у присяжного еще до судебного рассмотрения дела не сформировалось предвзятое мнение в отношении обвиняемой или пострадавшей стороны уголовного дела. Во-вторых, председательствующий освобождает от исполнения обязанностей присяжного заседателя по делу всякого кандидата в присяжные заседатели, чья объективность вызывает обоснованные сомнения вследствие оказанного на это лицо незаконного воздействия, наличия у него предвзятого мнения, знания им обстоятельств дела из непроцессуальных источников, а также по другим причинам, указывающим на возможную необъективность кандидата в присяжные заседатели при его участии в рассмотрении дела в качестве присяжного заседателя. В-третьих, скамья присяжных заседателей должна быть отделена от присутствующих в зале судебного заседания и расположена, как правило, напротив скамьи подсудимых. Это гарантирует защиту от недозволенных контактов одной из сторон процесса с присяжными и оказания влияния на мнение присяжных. В-четвертых, коллегия постоянно присутствуют при судебном разбирательстве в зале судебного заседания и непосредственно участвует в изучении доказательств, представленных сторонами, за исключением случаев, предусмотренных законом. В-пятых, присяжные принимают присягу, где торжественно клянутся исполнять свои обязанности честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, доводы, обстоятельства дела, разрешать дело по своему внутреннему убеждению и совести, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку. В-шестых, не подлежат исследованию с участием присяжных заседателей обстоятельства, связанные с прежней судимостью подсудимого, о признании его хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные обстоятельства, способные вызвать в отношении подсудимого предубеждения присяжных заседателей. Но есть одно обстоятельство, которое по мнению ряда национальных и международных экспертов способно нивелировать эти гарантии. Это порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате, который предусматривает, что коллегия присяжных заседает и выносит решение по делу с участием председательствующего по делу судьи. Эксперты полагают, что это требование позволяет судьям, как более профессиональным участникам голосования по делу оказывать влияние на мнение непрофессиональных судей - граждан. Именно поэтому все чаще в Казахстане обсуждается вопрос о переходе на классическую модель суда присяжных, когда коллегия присяжных совещается и голосует самостоятельно, без участия профессиональных судей. Такая модель уже долгие год работает в Великобритании, США и России и заслужила доверие у населения и судебной системы этих стран.

- Что происходит в случаях, если судьи не довольны решением присяжных или, наоборот, присяжные не согласны с окончательным приговором?

Очень сложно ответить на этот вопрос. Мы можем судить лишь по информации в открытых источниках. Например, в прошлом году в СМИ обсуждался карагандинский случай, когда присяжные заявили, что судья пытался ввести присяжных заседателей в заблуждение относительно содержания и толкования закона. По словам присяжных, которые обратились в СМИ после их роспуска председательствующим, судья открыто выражал свое предубеждение против стороны защиты и оказывал на них давление в совещательной комнате с целью вынудить присяжных признать виновным подсудимого. Со слов присяжных после того, как присяжные отказались признать подсудимого виновным, судья распустил присяжных заседателей. Позднее за разглашение сведений закрытого судебного заседания присяжные были оштрафованы. К сожалению, мы не знаем рассматривались ли внутри судебной системы факты, о которых упоминали присяжные и были ли действия председательствующего по данному делу судьи подвергнуты критической оценке.

Еще одним недостатком с нашей точки зрения является практика роспуска коллегии присяжных по различным основаниям, которые не всегда бывают достаточно мотивированными. В том же карагандинском примере по словам присяжных после того как судья заподозрил, что присяжные собираются оправдать подсудимого он распустил их и вынес постановление о наборе новой коллегии.

Кроме того, казахстанское законодательство не содержит запрета на отмену оправдательных приговоров суда с участием присяжных заседателей. Опрос 128 адвокатов проведенный нами в январе-феврале этого года показал, что более половины адвокатов (56,2%) согласны с тем, чтобы был введен законодательный запрет на отмену оправдательных приговоров, основанных на вердикте присяжных по любым основаниям.

Наш эксперт Николай Ковалев отмечает, что изучение апелляционной практики свидетельствует, что в Казахстане сложилась практика, при которой оправдательные вердикты суда с участием присяжных заседателей нередко отменяются по незначительным нарушениям уголовно-процессуального закона. Он подчеркивает, что это объясняется рядом таких факторов, как отсутствие в казахстанском законодательстве доктрины незыблемости вердикта, которая существует в странах общего права; сложившаяся в судах политика по контролю за преступностью; а также отсутствие в законодательстве и практике доктрины несущественной ошибки (harmless error). Концепция несущественной ошибки предполагает, что приговор суда может быть отменен только в том случае, если сторона, которая обжалует приговор сможет доказать апелляционному суду, не только сам факт нарушения правил уголовного судопроизводства, но и то, что это нарушение повлекло вынесение обжалуемого приговора. Характерным примером может служить уральское дело где подсудимый трижды оправдывался разными составами суда с участием присяжных. Западно-Казахстанский областной суд дважды отменял оправдательный приговор, однако в третий раз оставил приговор без изменений.

- Является ли обязательным для судьи решение коллегии присяжных заседателей?

Голосование коллегии проводится тайно и письменно. Судья и присяжные заседатели не вправе воздержаться при голосовании. Голоса судьи и присяжных заседателей равны. Голосование проводится по трем основным вопросам 1) доказано ли, что деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния, и по дополнительным вопросам, которые были включены в вопросный лист. Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из трех основных вопросов, проголосовало большинство голосующих. Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных основных вопросов проголосовало шесть и более голосующих. Если судья при утвердительных ответах присяжных заседателей на основные вопросы, придет к выводу, что в деянии подсудимого отсутствуют признаки состава преступления, в связи с чем оно не является преступлением, он выносит постановление о прекращении уголовного дела. С учетом этих обстоятельств судья не может игнорировать решение большинства.

Однако, квалификация деяния подсудимого по соответствующей статье Уголовного кодекса Республики Казахстан определяется судьей без участия присяжных заседателей. Здесь судья самостоятельно определяет за какое конкретно преступление, предусмотренное Уголовным кодексом подсудимый будет наказан. Далее судьей с участием присяжных заседателей путем открытого голосования без перерыва решаются вопросы имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие его ответственность и наказание, подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им уголовное правонарушение, какое наказание должно быть назначено подсудимому, имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания либо об отсрочке отбывания уголовного наказания и должен ли суд лишить (внести представление Президенту Республики Казахстан о лишении) подсудимого почетного, воинского, специального или иного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса, государственных наград. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство голосующих. Кстати не забудьте, что судья также голосует по всем вопросам наравне со всеми.

- Как обычно адвокаты воспринимают решения присяжных?

Недавно нашим Центром (LPRC) был поведен опрос адвокатов о состоянии организации и отправления правосудия судом с участием присяжных заседателей в Казахстане. В опросе приняли участие 128 респондентов, из них 28 (21,9%) - это адвокаты с опытом работы с судом присяжных заседателей. По результатам опроса доминирующая часть адвокатов (90,7%) не поддерживают процедуру совместного совещания и принятия решений судьями и присяжными заседателями, т.е. по мнению большинства адвокатов судьи и присяжные не должны совещаться и принимать решение вместе. Большинство адвокатов, принимавших участие в процессах с участием присяжных (71,4%) отметили, что наблюдали тенденциозность судьи в пользу стороны обвинения, т.е. ситуации, когда судья выражал свое предпочтение стороне обвинения при допросе свидетелей защиты и подсудимого в суде с участием присяжных. Практически все эти адвокаты единодушно отметили, что комментарии председательствующего во время судебного заседания существенно влияют на присяжных заседателей. Также по мнению практически всех адвокатов, председательствующий судья, хоть редко, но выражает свое личное мнение во время судебного разбирательства. Все эти обстоятельства безусловно вызывают у адвокатов недоверие к вердиктам коллегий присяжных. Так 53% не удовлетворены и 17% частично удовлетворены существующим порядком рассмотрения дел с участием присяжным заседателей. Наиболее распространённой причиной неудовлетворенности адвокатов является подозрение в оказании влияния/давления судей на присяжных. 91% опрошенных адвокатов не поддерживает процедуру совместного совещания и принятия решений судьями и присяжными заседателями.

- Является ли суд присяжных в Казахстане классической моделью участия общества в отправлении правосудия или у нашей модели есть свои особенности?

В Казахстане функционирует модель смешанной коллегии, состоящей из профессионального судьи и непрофессиональных судей («присяжных»), которые могут принимать решения о виновности и наказании подсудимых после совместного обсуждения и голосования. Эта модель схожа с современным германским судом шеффенов и французским судом ассизов. Наши эксперты неоднократно высказывали свою позицию о том, что модель смешанного суда, предложенная и введенная в Казахстане, не соответствует стандартам института присяжных заседателей принятых, практически, во всех правовых системах как общего (прецедентного) так и цивильного (континентального) права, и представляет собой, так называемый, суд смешанной коллегии профессиональных судей и народных заседателей.

Наш постоянный эксперт Николай Ковалев отмечает, что казахстанское законодательство, не предоставляет каких-либо эффективных гарантий против давления на присяжных со стороны судей, например, право присяжного сообщить в вышестоящую судебную инстанцию, СМИ или сторонам по делу о фактах давления на него со стороны председательствующего; признание подобных действий председательствующего в качестве дисциплинарного проступка или преступления; возможность отмены приговора при установлении фактов такого давления и т.д.

- Были ли вы лично сами присяжным заседателем? Что вы хотели бы изменить как в процессе отбора, так и деятельности присяжных в Казахстане?

Мне пока не удалось принять участие в судопроизводстве с участием присяжных заседателей в качестве присяжного. Однако многолетний опыт непосредственного наблюдения в судах за уголовными процессами, проходящими с участием присяжных заседателей и изучение этого вопроса с момента создания института позволяет проанализировать процедуру и высказать ряд рекомендаций.

Во-первых, План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева содержит в рамках второй институциональной реформы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА» 21 шаг, который предусматривает: «Расширение области применения суда присяжных. Законодательное определение категории уголовных дел, по которым СУД ПРИСЯЖНЫХ ДОЛЖЕН ЯВЛЯТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ». В целях реализации данного шага видится необходимым принять ряд законодательных мер направленных на совершенствование института присяжных в Казахстане. Нам видится, что законодателю необходимо рассмотреть возможность расширения подсудности судов с участием присяжных заседателей. Предлагается изучить целесообразность расширить подсудность суда с участием присяжных заседателей по всем категориям дел, наказуемых сроком на десять лет лишения свободы, либо более суровым наказанием, а также по всем делам о политических преступлениях и преступлениях, связанных со средствами массовой информации.

Во-вторых, 21 шаг предусматривает, законодательное определение категории уголовных дел, по которым суд присяжных должен являться обязательным. Полагаем, что для того, чтобы обеспечить обвиняемому свободу выбора состава суда без оказания какого-либо давления со стороны следователя или прокурора необходимо ввести процедуру, согласно которой подсудимый ходатайствует о замене суда с участием присяжных заседателей на суд, состоящий только из профессиональных судей. Такое правило автоматически гарантировало бы обвиняемому право на суд с участием присяжных заседателей до тех пор, пока он не отказался от него. Отказ от суда с участием присяжных должен удовлетворять двум обязательным условиям: добровольности и публичности. Добровольность означает, что обвиняемый должен заявить ходатайство об отказе от суда с участием присяжных без помощи или инициативы, исходящей от прокурора или судьи. Следователь, прокурор и судья должны быть освобождены от обязанности разъяснять обвиняемому его право на суд с участием присяжных заседателей, и лишены возможности влиять на обвиняемого. Публичность означает, что отказ может быть сделан только в открытом судебном заседании.

Опыт мониторинговых проектов прошлых лет показывает наличие проблем связанных со списками присяжных заседателей: нарушение сроков составления списков кандидатов в присяжные заседатели; громоздкость системы списков; отсутствие четких критериев по определению количества лиц, необходимых для включения в списки кандидатов в присяжные; неэффективность существующего порядка проверки списков; плохо организованная процедура ознакомления со списками кандидатов в присяжные заседатели надлежащим образом. Именно поэтому важно расширить полномочия сторон по отбору коллегии. Представляется, что в целях обеспечения объективности и исключения каких-либо отступлений от принципов случайной выборки, следовало бы предусмотреть право сторон присутствовать при указанной процедуре. Такое участие исключило бы факты выражения сторонами какого-либо сомнения, недоверия по поводу непредвзятости и объективности такой выборки.

Видится важным рассмотреть возможность внесения изменений, позволяющих сторонам лично опрашивать кандидатов на предмет выяснения их объективности. Следует предусмотреть полномочия суда снимать тот или иной вопрос, адресованный устно сторонами кандидатам в присяжные заседатели, если он задается в некоренной форме, не относится к предмету обсуждения вопроса о независимости или беспристрастности кандидатов.

Целесообразно также включить в УПК РК право сторон при окончании формирования коллегии присяжных заседателей обсудить вопрос о тенденциозности состава присяжных заседателей. Вместе с тем, либо законодатель, либо Верховный Суд РК в своем Нормативном постановлении должен предоставить четкое разъяснение в каких случаях состав коллегии присяжных может рассматриваться в качестве тенденциозного. Законодатель и/или Верховный Суд РК должны определить четкие критерии, которые могли бы быть использованы для выявления тенденциозности состава коллегии присяжных. Более того, следует также определить какое число присяжных в коллегии может обнаружить тенденциозность состава.

Кроме того, следует обратить внимание на круг вопросов, рассматриваемых при присяжных заседателям в ходе рассмотрения дела. Во-первых, на наш взгляд следует исключить из УПК РК запрет на обсуждение в присутствии присяжных допустимости доказательств обвинения, поскольку оценка этих доказательств напрямую связана с оценкой обстоятельств самого уголовного дела, что в смешанной модели суда присяжных в равной степени относиться как к компетенции присяжного, так и к компетенции профессионального судьи.

Во-вторых, для того, чтобы обеспечить беспристрастность присяжных заседателей и профессионального судьи на этапе установления вины обвиняемого и для того, обеспечить присяжных полной информацией, необходимой для вынесения соразмерного и справедливого наказания, казахстанскому законодателю следует разделить прения сторон на два отдельных слушания. Судья и присяжные должны присутствовать на обоих слушаниях. В ходе первого слушания, после рассмотрения всех доказательств, стороны должны иметь возможность выступить с заключительным словом относительно виновности или невиновности обвиняемого без обсуждения предыдущих судимостей подсудимого и других фактов его биографии. После первой стадии прений судья и присяжные удаляются в совещательную комнату для постановления вердикта о виновности или невиновности обвиняемого. Второе слушание проводилось бы только в случае признания подсудимого виновным, в каком-либо из инкриминируемых ему преступлений. При этом суд в полном составе, при участии присяжных заседателей, должен в таком случае заслушать доказательства, которые могут повлиять на меру наказания, включая отягчающие и смягчающие обстоятельства.

Для того, чтобы минимизировать возможное судебное давление на присяжных заседателей казахстанскому законодателю необходимо изменить нормы УПК РК в отношении совещания суда с участием присяжных заседателей, предоставив коллегии присяжных голосовать и принимать решение по делу самостоятельно без участия профессионального судьи.