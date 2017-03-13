Младенец в алматинской мусорке: Премьер-министра просят заняться проблемой выброшенных детей

После случая с младенцем, найденным в мусорном баке в Алматы общественный деятель, блогер и мать шестерых детей Алия Садырбаева обратилась к Премьер-министру страны Б.Сагинтаеву с просьбой создать профильное министерство, которое могло бы заниматься проблемой брошенных новорожденных детей, упадка нравственных устоев, передает передает Zakon.kz





"Сколько же можно? Вот уже почти целый год я пытаюсь привлечь внимание к проблемам выброшенных младенцев, упадка моральных и нравственных устоев в обществе, воспитания детей. Вдумайтесь, где так часто находят брошенных новорожденных детей? В мусорном баке! Это же уму непостижимо! Относиться к детям, как к мусору!", - пишет Алия на своей странице , отмечая, что на уровне возмущения происходящим все и заканчивается.





"Устав от преступного молчания ответственных государственных органов, я, Садырбаева Алия Балатбековна, обращаюсь к Премьер-Министру Республики Казахстан, Сагинтаеву Б.А.:





Уважаемый Бакытжан Абдирович!





Неужели для государства жизнь гражданина не имеет никакой ценности? Что можно сказать об обществе, в котором убийства и покушения на убийства младенцев становятся регулярным событием, а насилие над женщинами, детьми и педофилия носят массовый характер?





К сожалению, сложные проблемы зачастую имеют легкие для понимания неправильные решения. Когда хворь угнездилась в организме, бороться не с причинами болезни, а преимущественно утолять терзающую боль — значит потворствовать недугу. Тенденция повышения уровня криминальной смертности новорожденных свидетельствует об очевидном — глубинном, мировоззренческом — нездоровье нашего общества. И чем бы ни обосновывалось детоубийство: боязнью родительского гнева и общественного порицания, материальной неустроенностью и недостаточностью государственной поддержки материнства и детства, истинная причина этого преступления заключается в гнетущей атмосфере бездуховности, аморальном расширении границ дозволенного, сопряженном с повсеместным насаждением идеологии личного успеха.





И во всей этой неразберихе мы не видим и не знаем, кто и когда будет серьезно и ответственно заниматься проблемами этих несчастных женщин и детей! Не мне Вам говорить, что дети – это будущее нашего Государства! И какое будет отношение к ним - такое будущее нас и ждет!





Бакытжан Абдирович, как общественный деятель, как человек, душой болеющий за будущее Казахстана, за будущее нашей нации, я предлагаю создать Министерство по делам женщин и семьи. Именно подобный орган должен взять на себя ответственность за реализацию политики в области нравственно-духовного воспитания детей и молодежи, за защиту прав женщин и детей!





Я очень надеюсь, что Ваше вмешательство в решение данной проблемы положит конец всему этому ужасу!", - обратилась многодетная мать к Премьер-министру страны.



