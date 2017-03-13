Трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
13 марта 2017, 10:00
С докладом выступает Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.
Сегодня в Мажилисе проходит Правительственный час на тему «О приоритетах членства Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 гг.», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
С докладом выступает Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.
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