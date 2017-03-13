Что такое суд с участием присяжных заседателей в Казахстане?

И.Н. Федотова, судья Алматинского городского суда

В п. 2 ст. 75 Конституции РК закреплено положение о том, что уголовное судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей, в случаях, предусмотренных законом.

Это означает, что участие присяжных может иметь место только при рассмотрении уголовных дел судом, а перечень преступлений, судебное рассмотрение по которым проводится с участием присяжных, определен уголовно - процессуальным законодательством.

В настоящий момент уголовные дела рассматриваются в составе 1 судьи и 10 присяжных заседателей ( при отборе присяжных избирается 12 человек, из которых двое присяжных являются запасными и принимают участие в рассмотрении дела, если выбывает присяжный из основного состава).

Присяжные находятся в зале судебного заседания, слушают происходящее в зале суда, могут задавать вопросы через председательствующего участникам процесса, для того, чтобы в дальнейшем в совещательной комнате ответить на три основных вопроса.

Суд с участием присяжных рассматривает вопрос о виновности или невиновности обвиняемого и назначении наказания при признании лица виновным.

Вернемся к вопросу о перечне уголовных дел, которые рассматриваются судом присяжных.

С 1 января 2016 года судом с участием присяжных рассматриваются дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, а также по делам о таких преступлениях как, - похищение человека группой лиц, либо с целью эксплуатации, либо повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (125 ч 3 УК), - торговля людьми если такие действия совершены преступной группой либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия ст.128 ч. 4 УК, - вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность преступной группы (ст. 132 ч. 5 УК), - торговля несовершеннолетними преступной группой; либо когда такие действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия ст.135 ч. 4 УК.

Наряду с этим закон предусматривает определенные ограничения рассмотрения дел с участием присяжных о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Исключение составляют дела:

- об убийствах, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе массовых беспорядков,

- о воинских преступлениях, совершенных в военное время или боевой обстановке,

- о таких преступлениях, как:

- наемничество, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, ( 170 ч. 4 УК)

- г осударственная измена ст. 175 УК

- п осягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации ст. 177 УК,

- п осягательство на жизнь Президента Республики Казахстан, ст. 178 УК

- д иверсия ст. 184 УК

- акт терроризма, а именно, п осягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, либо посягательство на жизнь человека, сопряженное с нападением на лиц или организации, пользующихся международной защитой, здания, сооружения, захватом заложника, зданий, сооружений, средств сообщения и связи, угоном, а равно с захватом воздушного или водного судна, железнодорожного подвижного состава либо иного общественного транспорта ст. 255 ч 4 УК

- создание и руководство преступным сообществом, совершенные лицом, занимающим лидирующее положение среди руководителей организованных групп (преступных организаций) ст. 263 ч 5 УК

- контрабанда, наркотических средств, психотропных веществам, их аналогов, в особо крупном размере ст. 286 ч 4 УК

- незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов , преступной группой, а равно их сбыт в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу - ст. 298 ч 4 УК, либо их хищение или вымогательство в особо крупном размере ст. 299 ч 4 УК, либо склонение к их употреблению если это повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия - ст. 299 ч 4 УК.

Почему важно в Казахстане иметь суд с участием присяжных заседателей?

Когда речь идет о механизме защиты прав человека, мы среди многих институтов особо выделяем суд присяжных. Возможность рассмотрения уголовного дела судом присяжных относится к закрепленным Конституцией процессуальных гарантий судебной защиты прав и свобод обвиняемого, механизм которых устанавливается законом.

Суд присяжных - это гарантия прав человека, которая в полной мере отвечает таким принципам правосудия, как состязательность сторон, независимость судей, объективность, коллегиальность, презумпция невиновности. Введение этого института преодолевает недоверие общества к правосудию и тем самым укрепляет судебную власть, является важным фактором, формирующим общественное правосознание.

Самым важным в деятельности суда присяжных является то, что им дано право отвечать на вопрос о виновности или невиновности обвиняемого и назначении наказания при признании лица виновным.

Как происходит отбор в присяжные?

Процесс организации суда с участием присяжных начинается с направления председателями областных судов представлений в областные акиматы для составления списков кандидатов в присяжные, впоследствии такие лица путем случайной выборки будут участвовать в отборе присяжных по конкретному делу, затем в отборе 10 присяжных основного состава и 2 - запасного, по процедуре, предусмотренной Уголовно - процессуальным кодексом.

Источником первичных ежегодных списков кандидатов в присяжные являются списки избирателей, постоянно проживающих в административно - территориальной единице. Эти лица, если они достигли 25 лет, включаются в список кандидатов.

Вместе с тем, к кандидатам в присяжные предъявляются и другие требования, которые на данном этапе составления списков не проверяются, ( язык, судимость, госслужба, заболевание) однако несоответствие этим требованиям выясняется, в лучшем случае, во время отбора и жеребьевки в суде, в худшем - по завершению судебного процесса, что уже ставит под сомнение приговор суда с участием присяжных.

Так, например, в 2012 году в г. Алматы по результатам прокурорской проверки было выявлено, что списки кандидатов в присяжные заседатели были сформированы районными акиматами в августе 2011 года, и эти списки не отвечали требованиям закона. В одном из районов города в этом списке значилось 7 306 граждан, из которых 40 лиц состояли на учете в центре психического здоровья, 6 - на учете в наркологическом диспансере.

По пояснениям сотрудников акимата района, эти лица были включены в список, поскольку по результатам обработок (проверок) предварительных списков, на таких лиц не поступили сведения из центра психического здоровья и наркологического диспансера.

Сотрудники же наркологического диспансера и ЦПЗ пояснили, что списки проверялись в первой половине 2011 года, соответственно, такие лица могли попасть под наблюдение уже в 2012 году, тем более, что списки душевнобольных и наркоманов в южной столице пополняются ежедневно десятками человек.

Аналогичные нарушения были выявлены в Алматинской, Мангистауской областях.

Такие проверки списков кандидатов в присяжные не являются постоянными, что в отдельных случаях приводит к вынесению неправосудных приговоров.

Сегодня достижения в области использования электронной информации в Республике Казахстан должны полностью искоренить нарушения на стадии формирования списков кандидатов в присяжные заседатели.

Судебная практика показывает, что выяснение обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного, в ряде случаев послужило причиной отмены приговора, вынесенного судом присяжных.

Так, по одному из рассмотренных дел с участием присяжных в г. Алматы в 2016 году, приговор был отменен именно по тем основаниям, что при формировании коллегии присяжных один из кандидатов недостаточно владел языком судопроизводства и не мог в полной мере понимать суть происходящего в судебном процессе, оценивать происходящее в зале суда, самостоятельно в совещательной комнате отвечать на вопросы при заполнении вопросного листа, которое происходит тайно. Другой присяжный скрыл факт того, что его родной брат всего несколько лет назад был осужден к длительному сроку лишения свободы за умышленное убийство и ещё отбывал наказание, а сестра привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство, в связи с чем, у присяжного было устойчивое предвзятое мнение в отношении работников судебных и правоохранительных органов.

Все эти обстоятельства стали известны после состоявшегося приговора суда.

Поэтому важно, чтобы на стадии отбора присяжных из числа кандидатов, все обстоятельства, препятствующие гражданину исполнять обязанности присяжного были установлены.

Для того, чтобы состоялось формирование коллегии присяжных, необходима явка не менее 25 кандидатов в присяжные. Если кандидатов явится менее 25, то суд может истребовать дополнительный список кандидатов.

После самоотводов явившихся кандидатов, должно остаться не менее 17 претендентов в присяжные. Если их осталось больше, то судья опускает все билеты с фамилиями оставшихся лиц в урну, перемешивает и достает такое количество билетов, чтобы осталось 17, называет фамилии тех, чьи билеты извлечены. Эти лица уже не участвуют в дальнейшем отборе.

Оставшиеся 17 билетов с фамилиями кандидатов передаются прокурору, подсудимому и его защитнику для того, чтобы они заявили отводы 5 кандидатам. (Двум - прокурор, трем - подсудимый и его защитник). При этом никто не должен объяснять мотивы этого отвода.

В результате остается 12 билетов с фамилиями лиц, которые образуют коллегию присяжных. Эти билеты опускаются в урну, перемешиваются, судья по одному достает билеты, называет фамилию и номер, в том порядке, в котором достается билет. Первые десять - составят основной состав присяжных, 11 и 12 - запасной состав. Если выбывает кто - либо из присяжных, то его место в основном составе занимает одиннадцатый запасной присяжный, если выбывает еще один присяжный, то его место займет двенадцатый.

В совещательную комнату уходят 10 присяжных основного состава и 1 судья.

Какие ограничения принимают на себя присяжные?

Часть 4 ст. 647 УПК устанавливает запрет присяжным отлучаться из зала судебного заседания во время слушания дела; вступать в контакт во время слушания дела по делу с лицами, не входящими в состав суда, без разрешения председательствующего; собирать сведения в ходе разбирательства дела вне судебного заседания; разглашать сведения об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с его участием в закрытом судебном заседании, а также нарушать тайну совещательной комнат.

Для выполнения данных запретов требуется создание соответствующих бытовых условий для присяжных, которые бы позволили в течение всего времени находиться присяжным в помещении, исключающим возможность какого- либо влияния на них. К сожалению, такие условия присяжным еще не обеспечены, и это иногда порождает конфликтные ситуации.

Так, по одному уголовному делу, рассмотренному в 2016 году СМУС г. Алматы с участием суда присяжных, в протесте прокурора ставился вопрос о непроцессуальном контакте присяжного и адвоката подсудимого, поскольку они в одно и то же время находились в помещении туалетной комнаты в здании другого суда, расположенного рядом с судом, где рассматривалось дело. Судом данные доводы не были приняты во внимание, поскольку сам по себе этот факт не мог свидетельствовать о том, что между адвокатом и присяжным состоялась какая - либо беседа по рассматриваемому делу.

Но, поскольку такой факт имел место, вопрос о создании условий для присяжных остается актуальным, в ряде судов такие условия уже созданы.

Что делают присяжные в судебном заседании?

После формирования коллегии присяжных, присяжный заседатель принимает присягу и начинается судебное следствие по конкретному делу. Присяжные заседатели находятся в зале судебного заседания и присутствуют при исследовании доказательств. Государственный обвинитель - прокурор, излагает сущность обвинения. Подсудимый излагает свою позицию по обвинению, допрашиваются свидетели, потерпевшие, специалисты, эксперты, осматриваются вещественные доказательства. Законом даже допускается с участием присяжных осмотр местности и помещения, если это необходимо для исследования доказательств по делу.

Присяжные должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в зале суда, они могут делать заметки для себя и задавать вопросы подсудимому, потерпевшему, свидетелям, экспертам через председательствующего судью.

Что делает судья в ходе судебного заседания?

В ходе судебного разбирательства судья - председательствующий ведет процесс, формулирует вопросы, подлежащие затем разрешению в совещательной комнате, контролирует составление протокола, решает вопрос о допустимости или недопустимости доказательств, квалифицирует деяние.

Более широкие обязанности и полномочия председательствующего судьи в ходе судебного разбирательства ни в коей мере не влияют на независимость и самостоятельность присяжных при принятии решения в совещательной комнате. Сложившаяся судебная практика этому подтверждение.

Особенности производства в суде присяжных состоят не только в том, что вопрос о виновности гражданина в совершении преступления решается с участием простых граждан, но и в том, что уголовный процесс стал носить более состязательный характер.

Вместе с тем и при состязательном судебном разбирательстве судья не может быть пассивным наблюдателем судебного процесса. Он не только должен создавать сторонам условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела (например, по ходатайству сторон вызывать необходимого свидетеля, запрашивать те или иных документы, назначать экспертизу), но и при необходимости задавать вопросы допрашиваемым в суде лицам и др. Принцип состязательности предполагает активность и самостоятельность профессионального судьи в выяснении юридических вопросов уголовного дела. Судья вправе признавать доказательства, полученные с существенным нарушением закона, юридически ничтожными, разъяснять участникам процесса их права и обязанности, разъяснять присяжным уголовный закон, подлежащий применению и т.д.

Принцип состязательности сторон предполагает состязательность не голословных мнений, а позиций, основанных на анализе исследованных в суде доказательств. Нельзя не учитывать тот факт, что адвокат находится в зависимости от мнения подзащитного, но даже при этом адвокат должен всегда помнить, что закон и нравственность в его профессии выше воли доверителя, что он служит интересам не только подзащитного, но и правосудия.

После судебного следствия участники процесса выступают в судебных прениях. В присутствии присяжных стороны выступают по вопросам доказанности вины. Без присяжных стороны высказывают свою позицию по квалификации, гражданскому иску и назначению наказания.

Без участия присяжных в зале суда с участием сторон формируются и обсуждаются вопросы, на которые будут даны ответы в совещательной комнате. По итогам обсуждения формируется вопросный лист, после чего приглашаются присяжные в зал суда и в присутствии всех участников процесса он оглашается. После этого судья и 10 присяжных удаляются в совещательную комнату для вынесения приговора или обвинительного или оправдательного.

Что делают присяжные в совещательной комнате?

В совещательной комнате присяжным путем тайного голосования предстоит ответить на три основных вопроса.

Вопрос 1) доказано ли, что само деяние имело место ( например, был обнаружен труп у подножия горы, подсудимого обвинили в том, что он специально толкнул потерпевшего с обрыва - присяжным предстоит ответить на вопрос имело ли место убийство, т.е. деяние, при котором потерпевшего столкнули с обрыва, а не такие обстоятельства, как, например, потерпевший шел по берегу и умер от сердечного приступа, или потерпевший упал с обрыва пытаясь сделать сэлфи). При этом ответить они должны только одним словом - «да» или «нет», или « да, доказано», «нет, не доказано». Объяснять причины своего ответа они не должны. Выдвигать другие версии они тоже не должны.

Вопрос 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый ( отвечать на этот вопрос, присяжные будут только в том случае, если на первый вопрос они ответили положительно, т.е. что деяние доказано и потерпевшего столкнули с обрыва) При ответе на 2 вопрос присяжные должны ответить, соответственно, подсудимый ли толкнул потерпевшего с обрыва, или может кто - то другой толкнул его с обрыва). Объяснять причины своего ответа они также не должны. Выдвигать другие версии они тоже не должны. Ответ также должен быть либо « да, доказано», или « нет, не доказано».

Вопрос 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния, отвечать на этот вопрос присяжные будут, если на первых два они ответили положительно.

Ответы на вопросы присяжные пишут на чистом листе бумаги и опускают в урну для голосования. Результаты голосования вносятся в опросный лист, который подписывается судьей и присяжными. Опросный лист приобщается к материалам дела.

Только в случае положительного ответа на все три вопроса, будет решаться вопрос о наказании лица, признанного виновным. Решение по мере наказания принимается открытым голосованием.

Принятое решение излагается в форме приговора судьей. В приговоре фамилии присяжных не указываются.

После подписания приговора судьей, присяжные и судья возвращаются в зал суда и судья провозглашает приговор.

После провозглашения приговора полномочия присяжного прекращаются.

За время выполнения обязанностей присяжного ему выплачивается заработная плата в размере половины однодневного заработка судьи за каждый день участия в суде.