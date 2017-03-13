Казахстанских военнослужащих будут отправлять на наиболее безопасные миссии ООН
13 марта 2017, 11:01
Министр отметил, что при рассмотрении вопроса участия в миссиях ООН, правительство Казахстана будет учитывать фактор безопасности.
Миротворческий потенциал Казахстана и лично президента Нурсултана Назарбаева востребован в мире. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе рассказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, (в соответствии с мандатом Парламента) с 2014 года началась практика направления казахстанских военных наблюдателей в миссию ООН по наблюдению за референдумом в Западной Сахаре, а также в миссии ООН в Кот-д'Ивуаре, в которых прошли службу 11 человек.
«В настоящее время в Западной Сахаре продолжают службу 4 наблюдателя, - сказал Абдрахманов. - Это специальная миссия, которая учреждена ООН с тем, чтобы наблюдать за планируемым референдумом в этой части света. Одновременно создана правовая база, в июне 2015 года принят закон «О миротворческой деятельности», за принятие которого выражаем искреннюю благодарность, так как это произошло в очень важный момент в разгар нашей компании по выборам в СБ ООН».
Министр отметил, что при рассмотрении вопроса участия в миссиях ООН, правительство Казахстана будет учитывать фактор безопасности.
«Мы будем выбирать наиболее безопасные миссии, - пояснил он. - Безусловно, вся работа будет осуществляться в тесном взаимодействии с парламентом, как предписано Конституцией и законом Казахстана «О миротворческой деятельности».
«Можно с уверенностью говорить о востребованности миротворческого потенциала Казахстана и лично президента Нурсултана Назарбаева в мире», - заключил министр.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта express-k.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848414-454c7e2fa912242f348f57fb28381c39
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...