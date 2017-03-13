Кто может стать новым президентом Южной Кореи
13 марта 2017, 11:04
По решению суда досрочные выборы лидера страны должны пройти в начале мая.
Новым президентом Южной Кореи может стать бывший лидер Демократической партии Мун Чжэ Ин. У него - самые большие шансы, сообщает Вести.ру со ссылкой на агентство "Рёнхап".
По решению суда досрочные выборы лидера Южной Кореи должны пройти в начале мая, то есть через 60 дней после импичмента, который депутаты объявили президенту Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала. На прошлой неделе ее отправил в отставку конституционный суд,.
По данным опросов, Мун Чжэ Ина поддерживают почти 30 процентов респондентов во всех провинциях страны.
Кстати, ранее, в 2012 году, он уже участвовал в президентской гонке. Тогда лидер демократической партии проиграл Пак Кын Хе. Также на место президента претендует губернатор Ан Хи Чжон, но за него готовы отдать голос лишь 17 процентов опрошенных.
Фото: onekorea.ru
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