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Кто может стать новым президентом Южной Кореи

13 марта 2017, 11:04

По решению суда досрочные выборы лидера страны должны пройти в начале мая.


Новым президентом Южной Кореи может стать бывший лидер Демократической партии Мун Чжэ Ин. У него - самые большие шансы, сообщает Вести.ру со ссылкой на агентство "Рёнхап".

По решению суда досрочные выборы лидера Южной Кореи должны пройти в начале мая, то есть через 60 дней после импичмента, который депутаты объявили президенту Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала. На прошлой неделе ее отправил в отставку конституционный суд,.

По данным опросов, Мун Чжэ Ина поддерживают почти 30 процентов респондентов во всех провинциях страны.

Кстати, ранее, в 2012 году, он уже участвовал в президентской гонке. Тогда лидер демократической партии проиграл Пак Кын Хе. Также на место президента претендует губернатор Ан Хи Чжон, но за него готовы отдать голос лишь 17 процентов опрошенных.


Фото: onekorea.ru

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