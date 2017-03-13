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Как защитить ребенка от «кишечного гриппа» - советы медиков

13 марта 2017, 11:06

Сезонное увеличение заболеваемости ротавирусными гастроэнтеритами приходится на зимний период.


Особое время в наше время занимает ротавирусная инфекция, называемая также «желудочный грипп» или «кишечный грипп». В Казахстане каждый год этой инфекцией заболевает около 250 000 детей.

Ротавирусная инфекция чаще встречается у маленьких детей и почти каждый третий ребенок заражается ею в первые месяцы жизни, так как в этом возрасте пищеварительная система ребенка еще не полностью сформировалась.

Сезонное увеличение заболеваемости ротавирусными гастроэнтеритами приходится на зимний период.

Заражение происходит двумя простыми способами:
- через инфицированную воду и еду;
- контактно-бытовым путем (через грязные руки, также предметы ухода: пустышки, бутылочки, игрушки и др.).
Источником заражения служит больной человек или здоровый вирусоноситель.

Как узнать что ребенок заразился ротавирусом? От начала заражения до проявления первых признаков проходит от 12 часов до 7 суток (чаще 1-2 дня). Начало заболевания острое и проявляется повышением температуры, катаральными симптомами (насморк, боль в горле). Буквально в первые часы начинается рвота, затем присоединяется диарея, более 3-5 раз в день.

Если у ребенка тяжелая форма ротавирусной инфекции, то у него может быть до 20 эпизодов рвоты и диареи в течении 24 часов, что может привести к сильному обезвоживанию организма и даже смерти.

При появлении первых признаков болезни:
- немедленно вызовите участкового врача;
- исключить из рациона ребенка любые молочные и кисломолочные продукты: молоко, молочные каши, кефир, творог и прочее (исключение составляют дети на грудном вскармливании);
- для восполнения жидкости ребенка нужно часто поить. Полезны просто вода, солевые растворы или морсы, необходимо восстановить водно-солевой баланс, приготовить раствор регидрона, который содержит необходимый натрий, калий, цитраты – 1 пакетик на 1 л воды и давайте ребенка пить по 50 мл каждый час.
Поить маленькими глотками, так как большие порции питья могут вызвать рвоту.

Помните: Гигиена - главный враг ротавирусной инфекции! Поэтому очень важно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после посещения туалета и возвращения с улицы, поддерживать чистоту в доме.

Подготовлено по материалам Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК
Фото: babysguide.ru



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