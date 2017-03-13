Полиция проверяет информацию о подаренных алматинке водительских правах

Полиция ведет проверку по поводу информации о купленных правах, подаренных алматинке,





- Мы проверяем эту информацию, подключили сотрудников отдела регистрационной и миграционной работы, Управление адмполиции ДВД Алматы, - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек. Как только появятся результаты проверки, их озвучат.





Напомним, в соцсетях получил распространение пост девушки, в котором она благодарит папу за купленные права.









При этом комментаторы посоветовали девушке "не палиться", и написать, что она сдала на права. Но в ответ было написано: "Нафиг сдавать, когда можно купить".







