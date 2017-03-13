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Полиция проверяет информацию о подаренных алматинке водительских правах

13 марта 2017, 11:10

"Нафиг сдавать, когда можно купить", - написала счастливая обладательница прав.


Полиция ведет проверку по поводу информации о купленных правах, подаренных алматинке, передает Zakon.kz.

- Мы проверяем эту информацию, подключили сотрудников отдела регистрационной и миграционной работы, Управление адмполиции ДВД Алматы, - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек. Как только появятся результаты проверки, их озвучат.

Напомним, в соцсетях получил распространение пост девушки, в котором она благодарит папу за купленные права.



При этом комментаторы посоветовали девушке "не палиться", и написать, что она сдала на права. Но в ответ было написано: "Нафиг сдавать, когда можно купить".



"Предварительно известно, что девушка проходила соответствующее обучение в учебной организации по подготовке водителей, водительское удостоверение выдано ДВД Алматинской области по ее постоянному месту регистрации", - отметили по данному факту в КАП МВД РК.

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