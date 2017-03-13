Представлен заместитель руководителя Администратора Военного суда

В Военном суде Республики Казахстан руководитель Администратора Нурсултан Байтилесов представил коллективу заместителя руководителя Администратора Военного суда Биржана Саутова.

Распоряжением руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан от 06.03.2017 года на должность заместителя руководителя Администратора Военного суда назначен Саутов Биржан Абдимуталипович.

Б.Саутов свою профессиональную деятельность в судебной сфере начал в 2011 году. В разные годы работал экономистом, главным специалистом, руководителем отдела материально-технического обеспечения ГУ «Канцелярия суда города Астаны», до настоящего времени являлся руководителем Службы административного обеспечения РГУ «Академия правосудия при Верховном Суде РК».

Руководитель Администратора Н.Байтилесов поздравил Б.Саутова с новой должностью и пожелал ему плодотворной работы.