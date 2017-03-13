 
Облачно
-1°

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 5%

Влажность: 85%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: северо-западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

319.00

13 марта 

Курс НБРК

317.97

-

АЛМАТЫ

Покупка

318.00

Продажа

319.00

АСТАНА

Покупка

318.50

Продажа

319.00

Подробнее
342.00

13 марта 

Курс НБРК

337.40

-

АЛМАТЫ

Покупка

340.00

Продажа

342.00

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

342.00

Подробнее
Новости за сегодня

Представлен заместитель руководителя Администратора Военного суда

 

В Военном суде Республики Казахстан руководитель Администратора Нурсултан Байтилесов представил коллективу заместителя руководителя Администратора Военного суда Биржана Саутова.

Распоряжением руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан от 06.03.2017 года на должность заместителя руководителя Администратора Военного суда назначен Саутов Биржан Абдимуталипович.

Б.Саутов свою профессиональную деятельность в судебной сфере начал в 2011 году. В разные годы работал экономистом, главным специалистом, руководителем отдела материально-технического обеспечения ГУ «Канцелярия суда города Астаны», до настоящего времени являлся руководителем Службы административного обеспечения РГУ «Академия правосудия при Верховном Суде РК».

Руководитель Администратора Н.Байтилесов поздравил Б.Саутова с новой должностью и пожелал ему плодотворной работы.

13 марта 2017, 11:10
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код