 
Облачно
-1°

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 5%

Влажность: 85%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: северо-западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

0.00

13 марта 

Курс НБРК

317.97

-

АЛМАТЫ

Покупка

0.00

Продажа

0.00

АСТАНА

Покупка

0.00

Продажа

0.00

Подробнее
0.00

13 марта 

Курс НБРК

337.40

-

АЛМАТЫ

Покупка

0.00

Продажа

0.00

АСТАНА

Покупка

0.00

Продажа

0.00

Подробнее
Новости за сегодня

В АО «НК «ҚазАвтоЖол» переизбран Совет Директоров

 

АО «НК «ҚазАвтоЖол» информирует о том, что на основании решения Единственного акционера избран Совет Директоров Общества в следующем составе:

Касымбек Женис Махмудович - Министр по инвестициям и развитию РК

Скляр Роман Васильевич - Вице-министр по инвестициям и развитию РК

Ибраимов Калымжан Уалханович - Заместитель председателя КГИП МФ РК

Расилов Мирдияс Молдагалиевич - Главный менеджер Департамента правового обеспечения и судебно-претензионной работы АО «НК «ҚТЖ»

Нагманов Кажымурат Ибраевич - Независимый директор

Касымов Магзам Есенгельдинович - Независимый директор

Сакенов Тимур Алимович - Независимый директор

Также, на основании ст.56 Закона РК «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров был избран Касымбек Женис Махмудович.

13 марта 2017, 11:13
Источник, интернет-ресурс: АО «НК «КазАвтоЖол»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код