В АО «НК «ҚазАвтоЖол» переизбран Совет Директоров
АО «НК «ҚазАвтоЖол» информирует о том, что на основании решения Единственного акционера избран Совет Директоров Общества в следующем составе:
Касымбек Женис Махмудович - Министр по инвестициям и развитию РК
Скляр Роман Васильевич - Вице-министр по инвестициям и развитию РК
Ибраимов Калымжан Уалханович - Заместитель председателя КГИП МФ РК
Расилов Мирдияс Молдагалиевич - Главный менеджер Департамента правового обеспечения и судебно-претензионной работы АО «НК «ҚТЖ»
Нагманов Кажымурат Ибраевич - Независимый директор
Касымов Магзам Есенгельдинович - Независимый директор
Сакенов Тимур Алимович - Независимый директор
Также, на основании ст.56 Закона РК «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров был избран Касымбек Женис Махмудович.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.