В АО «НК «ҚазАвтоЖол» переизбран Совет Директоров

АО «НК «ҚазАвтоЖол» информирует о том, что на основании решения Единственного акционера избран Совет Директоров Общества в следующем составе:

Касымбек Женис Махмудович - Министр по инвестициям и развитию РК

Скляр Роман Васильевич - Вице-министр по инвестициям и развитию РК

Ибраимов Калымжан Уалханович - Заместитель председателя КГИП МФ РК

Расилов Мирдияс Молдагалиевич - Главный менеджер Департамента правового обеспечения и судебно-претензионной работы АО «НК «ҚТЖ»

Нагманов Кажымурат Ибраевич - Независимый директор

Касымов Магзам Есенгельдинович - Независимый директор

Сакенов Тимур Алимович - Независимый директор

Также, на основании ст.56 Закона РК «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров был избран Касымбек Женис Махмудович.