СБ ООН высоко оценил роль РК в урегулировании сирийского кризиса

"Более того, можно с уверенностью говорить о востребованности миротворческого потенциала Казахстана и лично президента Нурсултана Назарбаева в мире".

Совет Безопасности ООН высоко оценивает роль Казахстана в поиске урегулирования сирийского кризиса и ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Об этом в ходе правительственного часа сказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«К сожалению, сегодня мы наблюдаем эскалацию насилия и нестабильности мира. По данным ООН, с 2008 года количество конфликтов увеличилось практически в три раза, с усилением роли в них транснациональных сил. Численность перемещенных в результате военных действий превышает 60 млн человек, а объем гуманитарных потребностей на 2017 год составляет 23 млрд долларов в год», - привел данные министр.





В этой связи конфликты в Афганистане, Сирии, Ираке и других горячих точках в Азии, а также на Ближнем Востоке и Африке рассматриваются Казахстаном с неизменных позиций политического урегулирования.





«Более того, можно с уверенностью говорить о востребованности миротворческого потенциала Казахстана и лично президента Нурсултана Назарбаева в мире», - продолжил он. - Высоко оценивается роль Казахстана в упомянутой ситуации с ядерной программой Ирана в поисках путей урегулирования Сирийского кризиса. Члены Совета безопасности отмечают, что диалог между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии, укрепление режима прекращения огня в Сирии, создание трехстороннего механизма мониторинга за режимом перемирия в Сирии, гарантами которого выступают Москва, Анкара и Тегеран, стало возможным благодаря Астанинской площадке, Астанинскому процессу и роли главы нашего государства» - заключил Абдрахманов.





Татьяна Ковалева, Астана