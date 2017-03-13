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Новости за сегодня

Центральноазиатские государства провели в штаб-квартире ООН совместный прием по случаю 25-летия их членства в Организации

 

9 марта 2017 года делегации Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана при Организации Объединенных Наций провели совместный прием в штаб-квартире Организации по случаю 25-летия членства стран Центрально-азиатского региона в ООН.

С приветственным словом от имени постпредов стран Центральной Азии выступила дуайен аккредитованного при ООН дипломатического корпуса, Посол Туркменистана Аксолтан Атаева. Она отметила ключевые этапы становления и развития центральноазиатских государств, укрепления их роли в качестве полноправных участников международного сообщества, участия в проектах и программах ООН в различных сферах глобальной повестки развития. Отдельно было подчеркнуто значение избрания Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности на 2017-2018 годы, который впервые представляет в этом главном органе ООН регион Центральной Азии. Кроме того, Кыргызстан в настоящее время входит в состав Совета по правам человека, Таджикистан - Социально-экономического совета, Туркменистан представлен в качестве заместителя Председателя 71-й сессии Генеральной Ассамблеи. В целом, страны региона активно вовлечены в глобальный процесс реализации целей повестки ООН до 2030 года и Целей устойчивого развития.

Председатель Генассамблеи Питер Томсон в своем поздравительном обращении подчеркнул важную роль стран Центральной Азии в деятельности Организации, в частности, в укреплении глобального партнерства, продвижении принципов и ценностей ООН в сфере межкультурного, межрелигиозного и межцивилизационного диалога, активизации участия стран Азии в реализации проектов в области «зеленой» энергетики, продовольственной и водной безопасности, гендерного равенства.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Секретариата ООН, постоянные представители государств-членов Организации, общественно-политических, экспертных, деловых и медийных кругов США, члены Ассоциации международных корреспондентов ООН.

Вниманию гостей была представлена фотовыставка с историческими снимками вступления стран ЦА в ООН, участия в её ключевых саммитах и мероприятиях, а также посвященные важным инициативам отдельных государств региона, реализуемым в рамках деятельности Организации.

13 марта 2017, 11:15
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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