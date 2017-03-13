Визит к стоматологу изуродовал лицо молодой камбоджийки

После обычной стоматологической процедуры по удалению зуба лицо 18-летней Сут Рет оказалось уничтоженным пожирающей плоть бактерией, передает передает Quibbll.com со ссылкой на Mirror.





Посещение зубного врача произошло еще в декабре, и рана после этой процедуры долго не заживала, что дало время для проживающих в полости рта плотоядных бактерий проникнуть в кровоток. У молодой девушки развился некротизирующий фасциит, большая часть ее лица была буквально съедена микроорганизмами за несколько месяцев.





На прошлой неделе ее срочно госпитализировали в больницу города Пномпень с весом всего в 38 кг. Сут остается в полном сознании, хотя сама не представляет, до какой степени ее лицо повреждено.













Девушка продолжает бороться за свою жизнь, а врачи пытаются остановить распространение бактерий. Если бы некротизирующий фасциит начал развиваться на одной из конечностей, то пациентку пришлось бы провести через ампутацию, но при поражении лица данный вариант невозможен.



