Визит к стоматологу изуродовал лицо молодой камбоджийки
13 марта 2017, 11:25
Девушка продолжает бороться за свою жизнь, а врачи пытаются остановить распространение бактерий.
После обычной стоматологической процедуры по удалению зуба лицо 18-летней Сут Рет оказалось уничтоженным пожирающей плоть бактерией, передает Quibbll.com со ссылкой на Mirror.
Посещение зубного врача произошло еще в декабре, и рана после этой процедуры долго не заживала, что дало время для проживающих в полости рта плотоядных бактерий проникнуть в кровоток. У молодой девушки развился некротизирующий фасциит, большая часть ее лица была буквально съедена микроорганизмами за несколько месяцев.
На прошлой неделе ее срочно госпитализировали в больницу города Пномпень с весом всего в 38 кг. Сут остается в полном сознании, хотя сама не представляет, до какой степени ее лицо повреждено.
Девушка продолжает бороться за свою жизнь, а врачи пытаются остановить распространение бактерий. Если бы некротизирующий фасциит начал развиваться на одной из конечностей, то пациентку пришлось бы провести через ампутацию, но при поражении лица данный вариант невозможен.
Фото: quibbll.com
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