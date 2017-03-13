Новеллы Таможенного кодекса ЕАЭС

Как известно, 26 декабря 2016 года главами государств-членов Евразийского экономического союза подписан Договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Основные новеллы проекта Таможенного кодекса.

1. Закрепление приоритета электронного таможенного декларирования.

1) таможенное декларирование осуществляется в электронной форме, письменное декларирование осуществляется в исключительных случаях;

2) при декларировании предусмотрена возможность получения необходимых документов из информационных систем государственных органов в электронном виде, без представления документов на бумажном носителе.

Кодексом установлена возможность автоматического выпуска товаров с использованием информационных систем. Планируется, что информационная система будет производить анализ (форматно-логический контроль) информации и в случае отсутствия рисков нарушения, информационная система в автоматическом режиме будет осуществлять выпуск товаров.

2. Установлена возможность подачи предварительной информации в виде электронного документа с использованием Электронной цифровой подписи. Такая информация будет использоваться в качестве электронных документов для:

1) уведомления о прибытии;

2) при помещении товаров на временное хранение;

3) в качестве транзитной декларации;

4) в качестве декларации на транспортное средство.

В данном случае перевозчик только один раз представляет в таможенный орган электронный документ, который в дальнейшем может быть использован при нескольких вышесказанных таможенных операциях. Внесены нормы, позволяющие использовать предварительную информацию иными контролирующими органами в пунктах пропуска для ускорения проведения государственного контроля. Кроме того, Кодексом также предусмотрена возможность использования в качестве предварительной информации сведений из декларации на товары, поданной по процедуре предварительного декларирования. При этом, в случае отсутствия сработавших профилей рисков по предварительной декларации на уровне национального законодательства планируется реализовать возможность выпуска товаров непосредственно в пункте пропуска через таможенную границу ЕАЭС, вне зависимости от места регистрации указанной предварительной декларации.

3. Следующее упрощение это: отсрочка (рассрочка) по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов.

Предоставление отсрочки (рассрочки) уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов для участников ВЭД:

до 1 месяца - всем участникам ВЭД с уплатой процентов за предоставленный период отсрочки; до 6 месяцев - без уплаты процентов в исключительных случаях - при перемещении товаров для ликвидации стихийных бедствий, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы, задержка финансирования из бюджета, поддержка сельскохозяйственной деятельности и других участников ВЭД. Использование предоставляемой возможности отсрочки считаем наиболее выгодно для субъектов малого и среднего предпринимательства. К примеру, участник ВЭД, осуществляющий импорт товаров для целей их дальнейшей реализации оптовой или розничной реализации будет иметь возможность в кротчайшие сроки растаможить и реализовать ввезенный товар, а уплату таможенных пошлин произвести через месяц, в том числе за счет вырученных средств от реализации товаров.

4. Относительно временных затрат при таможенной очистке - на сегодняшний день в Таможенной кодексе Таможенного союза срок выпуска товаров составляет 1 рабочий день. В целях ускорения совершения таможенных операций в новом Кодексе срок выпуска товаров сокращен до 4 часов.

5. В рамках программы «План нации - 100 конкретных шагов….» Комитетом государственных доходов проводится работа по реализации 40 шага «Введение режима таможенной очистки «Постфактум». По данной задачей подразумевается предоставление отдельным категориям участников ВЭД выпуска товара до подачи таможенной декларации. Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено расширение перечня товаров следующих категорий:

1) товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, свободного склада, свободной таможенной зоны.

2) товаров, по которым предусмотрены инвестиционные преференции;

3) участников ВЭД в статусе Уполномоченного экономического оператора.

6. Еще одной новеллой проекта Кодекса является новая модель развития института Уполномоченных экономических операторов.

При этом Кодексом предусматривается следующее категорирование УЭО:

УЭО, имеющие свидетельства 1 типа - упрощения связаны с перевозкой товаров, которые применяются на всей территории ЕАЭС;

УЭО, имеющие свидетельства 2 типа - упрощения связаны с таможенным декларированием и хранением товаров, которые применяются только на территории государства-члена, выдавшего такое свидетельство;

УЭО, имеющие свидетельства 3 типа - комплекс упрощений по 1 и 2 типу.

Основными упрощениями для УЭО, в зависимости от категории являются:

1) Совершение таможенных операций в первоочередном порядке

2) Непредоставление обеспечения при транзите

3) Выпуск до подачи деклараций

4) Проведение таможенного осмотра/досмотра в первоочередном порядке

5) Признание пломб таможенными органами

6) Неустановление маршрута перевозвки

7) Приоритетное участие в пилотных проектах

8) Временное хранение на собственных территориях

9) Проведение таможенного контроля в собственных сооружениях, помещениях.

7. Кодексом также закреплена возможность реализации товаров в магазине беспошлинной торговли (DUTY FREE) лицам, прибывающим с территории третьих стран и лицам, убывающим с одной страны ЕАЭС в другую страну ЕАЭС. Такая практика повсеместно применяется в странах Европейского союза - система двойных ценников на товары в магазинах беспошлинной торговли. Данная поправка необходима в целях развития отрасли DUTY FREE торговли и соответственно направлена также для расширения покупательской способности физических лиц.

8. Другим весомым упрощением для участников ВЭД является закрепление норм, предусматривающих снятие с таможенного контроля условно выпущенных товаров. (Мы знаем много примеров, когда у компаний, пользующихся льготами в рамках инвестиционных контрактов имеется множество товаров, которые отработали свой ресурс, но не могут быть вывезены потому, что они находятся под таможенным контролем с условным выпуском). Положениями проекта предусматривается, что в отношении товаров, ввезенных в рамках контрактов на недропользование до 1 июля 2010 года прекращается таможенный контроль. Вследствие чего такие товаров по истечении указанного срока автоматически признаются товарами ЕАЭС. Кроме того, поддержано предложение о том, что со дня вступления в силу Кодекса в отношении условно выпущенных товаров, сопряженных со льготами и помещенных до 1 июля 2010 года под режим выпуска для свободного обращения в Республике Казахстан - обязанность по уплате таких платежей прекратится 2 июля 2015 года.