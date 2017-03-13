Аудиозапись разговора с "наглым и интересным" полицейским опубликовал талдыкорганец
13 марта 2017, 11:27
Полицейский угрожал привлечь мужчину за правонарушение, содержание которого не мог точно определить.
На канале "Талдыкорганец" в YouTube выложена аудиозапись, на которой зафиксирован якобы разговор мужчины с полицейским, содержание которого вызывает, как минимум, недоумение, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел вечером 11 марта в Талдыкоргане. Рассказал о нем мужчина, находившийся в качестве пассажира в машине своего друга. Они заехали в магазин купить энергетика. Вскоре после того, как они тронулись, ехавшая сзади полицейская машина включила проблесковый маячок.
"Важно, что сзади нас ехала еще одна полицейская машина «Сан Ён» гос. номер 303 КэПэ, которая включила свои маяки на крыше, но по громкоговорителю нам ничего не было сказано, типа «остановиться» и т.д., но мой друг остановился - дело его. Время было 23:00. К машине подошел полицейский, не представившись, он попросил документы и через секунд 5 от него прозвучало: «Шықшы мәшнеден!». Мой друг вышел. Я остался сидеть в машине и ждать друга. Далее его попросили дыхнуть в свернутый типа кулёк из его же водительских прав, который находился в руках одного из полицейских", - говорится в описании к видео (орфография и пунктуация сохранены).
После этого полицейский сказал водителю, что тот выпил. Друг автора видео стал отрицать этот факт. В итоге водителя посадили в полицейскую машину, чтобы отвезти на медицинское освидетельствование. А пассажир остался в его машине, за ее руль сел полицейский. Дальнейший диалог между ними можно послушать ниже.
"Лично для меня полицейский – это такой же государственный служащий, например, как сотрудник акимата или ЦОНа. Одни полицейские гибнут на дорогах, на заданиях, защищая нас, обслуживая население, другие – пытаются что-то «поиметь» с нас, как минимум, мешают нашей работе, отнимают у нас наше время, бензин и нервы. Они не имеют права так разговаривать с нами, со свободными гражданами, при этом запрещая нам появляться на улицах или пытаться выгнать нас из своего же имущества. Если они нас подозревают на вождении в нетрезвом виде – они должны действовать в рамках существующих правил. По словам этих сотрудников, они были из «областников»... ... Кстати, потом мы доехали до улицы Каблиса жырау между Абылайхана и Балпык би. «Шалкар» оставил меня в машине, которую закрыл с ключа. Потом они куда-то уехали с моим другом на их «Сан Ёне» 303 КэПэ, но через минуты 3-4 привезли моего друга и мы неспокойно, нервничая, вернулись домой", - сообщил автор видео.
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