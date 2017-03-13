Аудиозапись разговора с "наглым и интересным" полицейским опубликовал талдыкорганец

Инцидент произошел вечером 11 марта в Талдыкоргане. Рассказал о нем мужчина, находившийся в качестве пассажира в машине своего друга. Они заехали в магазин купить энергетика. Вскоре после того, как они тронулись, ехавшая сзади полицейская машина включила проблесковый маячок.

"Важно, что сзади нас ехала еще одна полицейская машина «Сан Ён» гос. номер 303 КэПэ, которая включила свои маяки на крыше, но по громкоговорителю нам ничего не было сказано, типа «остановиться» и т.д., но мой друг остановился - дело его. Время было 23:00. К машине подошел полицейский, не представившись, он попросил документы и через секунд 5 от него прозвучало: «Шықшы мәшнеден!». Мой друг вышел. Я остался сидеть в машине и ждать друга. Далее его попросили дыхнуть в свернутый типа кулёк из его же водительских прав, который находился в руках одного из полицейских", - говорится в описании к видео (орфография и пунктуация сохранены).





После этого полицейский сказал водителю, что тот выпил. Друг автора видео стал отрицать этот факт. В итоге водителя посадили в полицейскую машину, чтобы отвезти на медицинское освидетельствование. А пассажир остался в его машине, за ее руль сел полицейский. Дальнейший диалог между ними можно послушать ниже.







