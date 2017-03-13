С 1 июля 2018 года пенсии казахстанцев повысятся до 45% к уровню 2016 года

Об этом сегодня на брифинге в Правительстве РК, посвященном разъяснению Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что в последнем Послании народу Казахстана Президент РК объявил о переходе на третью модернизацию, которая должна обеспечить вхождение нашей республики в число 30 развитых стран мира и поставил перед министерством ряд конкретных задач для решения проблем в социально-трудовой сфере.

«По поручению Главы государства мы предусмотрели поэтапное повышение пенсий в 2017-2018 годах. С 1 июля 2017 года, размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года; размеры базовой пенсии будут повышены на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года.

В связи с увеличением прожиточного минимума до 16% с 1 января 2018 года будут повышены размеры пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовой пенсии.

С 1 июля 2018 года будет изменена методика назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

Мы ожидаем, что с 1 июля 2018 года средние размеры пенсий (с учетом базовой пенсии) будут повышены до 45% по отношению к уровню 2016 года», - сообщила Тамара Дуйсенова.

Министр также напомнила, что в Казахстане проводится поэтапная модернизация пенсионной системы, направленная на формирование многоуровневой системы, диверсифицированной по источникам.

«Начиная с 1998 года, государство продолжает выплачивать солидарные пенсии гражданам, имеющим трудовой стаж на 1 января 1998 года, а с 2005 года выплачиваются базовые пенсии. Эти выплаты обеспечивают базовый уровень. Также с 1998 года все казахстанцы перечисляют 10% от зарплаты в накопительный пенсионный фонд. Третий уровень - это работодатели, которые с 2020 года будут перечислять обязательные 5% взносы за каждого работника. Таким образом, наша система будет иметь 3 источника финансирования, она будет более диверсифицированной. Мировая практика показывает, что система, имеющая несколько уровней, более устойчива и позволяет получить адекватные размеры пенсий», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Министр отметила, что к 2020 году новая модель пенсионного обеспечения будет полностью сформирована, в дальнейшем предусматривается только ее развитие.

Напомним, благодаря предстоящему повышению пенсионных выплат с 1 июля 2017 года минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 117 тенге до 66 676 тенге.

С учетом прогнозируемого роста пенсионных выплат до 45% (в 2017-2018 гг.) с 1 июля 2018 года средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) в Казахстане составит 80 991 тенге.