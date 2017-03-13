Минздрав провел аккредитацию объединений субъектов частного предпринимательства

Министерством здравоохранения РК проведена аккредитация объединений субъектов частного предпринимательства.

В этой связи, Министром здравоохранения РК был издан приказ «Об аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан».

Цель проведения аккредитации: обязательное участие представителей аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства.

Аккредитация проводилась в соответствии с Правилами проведения аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства РК от 28 декабря 2015 года № 1089.

Справочно: В список аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства вошли: ОЮЛ «Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан»; «Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития; «Ассоциация добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции Казахстана «КазАлко»; «Союз производителей средств коррекции зрения»; «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste»; «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»; «Ассоциация поставщиков медицинской техники» и «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана».

Также аккредитованы Евразийская промышленная ассоциация; ОЮЛ в форме ассоциации «Евразийская медицинская ассоциация»; объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная палата здравоохранения» и «Ассоциация субъектов здравоохранения «ZdravAtameken».