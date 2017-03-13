ЮКО: На 276 тыс. га проведут работу по борьбе с саранчой

По словам руководителя инспекции, в этом году химические меры применят в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В том числе, на 257,58 тыс. га против марокканской саранчи, меры против азиатской на 12,4 тыс. га, а также на 5,92 тыс. га против итальянского пруса.

В Южно-Казахстанской области в этом году 276 тыс. гектаров земли подвергнутся химической обработке против саранчовых вредителей. Из них 59 %, или 163,5 тыс. га, обработают агрегатами поверхностно, более 40% авиацией, и около 1% площади пульверизатором. Об этом на прошедшем заседании под председательством акима области Жансеита Туймебаева сообщил руководитель областной территориальной инспекции Южно-Казахстанской Нуркен Бадыраков.





По словам руководителя инспекции, в этом году химические меры применят в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В том числе, на 257,58 тыс. га против марокканской саранчи, меры против азиатской на 12,4 тыс. га, а также на 5,92 тыс. га против итальянского пруса.





«51% посевных площадей или 140,35 тыс. га относятся Сарыагашском районе, 20% или 56,3 тыс. га городу Арыс, 27,2 тыс. га Шардаринскому району, около 7% или 20 тыс. га Ордабасинскому району и 8 тыс. га Байдибекскому району. Со стороны областной территориальной инспекции, для контроля за качеством работы и проведения работ, по районам разделены 42 инспектора и 18 машин», - сказал Н.Бадыраков.





Стоит отметить, для проведения химической обработки 257.58 тыс. га, на 1574.7 тысяч га планируется провести научно-исследовательскую работу. Для этих работ, из штата областного филиала государственного учреждения «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» выделено 58 человек. Дополнительно на 3 месячную временную работу привлечено 33 человека, в общей сложности 91 человек проводят научно-исследовательскую работу.





В свою очередь, аким области Жансеит Туймебаев еще раз предупредил о необходимости организовать и провести на высоком уровне меры по борьбе с саранчовыми вредителями, а все исследования провести тщательно и качественно.





«К борьбе против саранчовых и иных вредителей, а также химической обработке необходимо подойти очень ответственно. Поручаю руководителям районов и городов, для проведения этих мер своевременно распределить специалистов и выделить необходимую технику», - сказал Ж.Туймебаев.





Отметим, что для качественного проведения исследовательской работы из районных и городских центров занятости дополнительно выделять 287 человек. Также, для проведения химической обработки против марокканской саранчи, предусматривается возможность применения 71 единицы наземных агрегатов и 5 единиц самолетов АН-2. Мощность обработки наземными агрегатами - 100 гектаров в день. Если за день можно обработать порядка 7,1 тыс. гектаров, то за 23 дня планируется завершить обработку 163, 17 тыс. га земли. А мощность одного самолета Ан-2 позволяет обработать 1,2 тыс. га в день, 5 самолетов – 6 тыс. га в день. Соответственно запланированные 99, 71 тыс. га, возможно, обработать за 17 дней. В целом, химическую обработку, возможно, завершить в течение 23-25 дней.







