В Китае родился маленький гигант весом 6,7 кг

По предположениям врачей, аномальный вес ребенка вызван гестационным диабетом, которым болела его 35-летняя мама во время беременности. Доктора предполагали, что малыш родится крупным, но не ожидали такого большого.

При росте 58 см и весе 6 700 гр он превышает обычную норму для новорожденных почти в два раза, но чувствует себя отлично и абсолютно здоров. Однако родителям придется внимательно следить за диетой малыша, чтобы у него не возникли проблемы с кровяным давлением и высоким уровнем холестерина в крови.

Его отец был безумно горд рождением настоящего богатыря и назвал его Канг Канг, что по-китайски означает «здоровый». Во время интервью Xinhua News Agency мужчина рассказал как сильно завидуют его родственники такому «большому сыну».

