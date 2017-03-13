Алматинец сдает квартиру студенткам взамен на интимные услуги

В Алматы, как оказалось, есть еще несколько мужчин, которые сдают квартиры девушкам за подобные отношения.

Он сдает квартиры в Алматы посуточно и помесячно. У него несколько квартир в городе, которые приносят ему определенную прибыль. Но одну из квартир он сдает не за деньги. В ней живут молодые студентки, которые не хотят жить в общежитии, но у них нет денег на собственную квартиру. Они оказывают мужчине особые услуги. О находчивом мужчине и его бизнесе написали пользователи У 45-летнего алматинца Алексея свой небольшой бизнес.В ней живут молодые студентки, которые не хотят жить в общежитии, но у них нет денег на собственную квартиру. Они оказывают мужчине особые услуги. О находчивом мужчине и его бизнесе написали пользователи Facebook , передает Zakon.kz





Алексей признался, что не он один этим занимается в городе. Есть еще несколько мужчин, которые сдают квартиры девушкам за подобные отношения.





"У меня двухкомнатная квартира в центре города, в которой живут три девушки. Ничего в этом плохого не вижу. Девушки учатся в университете, не хотят жить в общаге. Но у них нет денег. Я приезжаю к ним несколько раз в неделю. Они кормят меня, проводят со мной время. Мне приятно, им удобно. Был период, когда у меня в квартире сразу пять девушек жили. Они приехали из области, искали где можно пожить. Шумно конечно, но с другой стороны есть и хорошие стороны. Девушек никто не заставляет у меня жить. Я изначальна даю объявление на сайтах о том, что возможно сожительство. Так что девушки изначально знают, на каких условиях будут у меня жить", - делится своим увлечением Алексей.





Контингент таких девушек в основном составляют студентки. Но встречаются и официантки, кассирши, продавцы и т.д. В будущем Алексей планирует сделать еще одну такую квартиру "для души", если квартирный бизнес будет хорошо развиваться.



