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Мать погибшего матроса из Костанайской области рассказала о сыне

13 марта 2017, 11:50

10 марта в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011 матрос срочной службы Шишимбаев М.А.


Мама погибшего в Актау матроса-срочника Айсулу Култасова заявила, что никогда не поверит в то, что ее сын добровольно расстался с жизнью, сообщает «КН».

«Мне он никогда не жаловался на что-то, звонил 8 марта, поздравлял с праздником. Незадолго до трагедии он и вовсе сказал, что желает остаться служить по контракту, говорил, что ему все нравится. Мы не были против, просили за нас не переживать. Единственное, спросили: погостить хоть приедешь? Он ответил, что обязательно приедет», - в слезах проговорила Айсулу Култасова.

«Сейчас тело сына находится в Костанае, с ним находится мой брат, там пройдет вскрытие. Но, конечно, я никогда не поверю в то, что мой сын мог пойти на суицид», - объяснила позицию женщина.

Военный прокурор Актауского гарнизона Рустам Ходжаев сообщил, что выстрел был произведен в голову, а если еще точнее, в ротовую полость.

"Мы провели свою экспертизу, ее результаты, возможно, будут известны завтра. Родные решили провести повторную экспертизу уже в Костанае, они имеют на это право, ее результаты мы также ждем. Возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства". Не исключаем, что имели место факты неуставных отношений. Вообще, проверяется очень много версий, социально-бытовые моменты может были какие-то, это все будет выясняться в ходе досудебного расследования" - рассказал Ходжаев.

Напомним, 10 марта в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011 матрос срочной службы Шишимбаев М.А.

Фото: kstnews.kz

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