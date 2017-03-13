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Новости за сегодня

Генпрокуратура поддержала «Ак жол» в части декриминализации статьи «Лжепредпринимательство»

 

Генеральная прокуратура поддержала предложения «Ак жола» по декриминализации статьи «Лжепредпринимательство» и введению личной материальной ответственности должностных лиц, сообщает пресс-служба партии, передает Zakon.kz. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос, озвученный Азатом Перуашевым 15 февраля в мажилисе.

В своем запросе руководитель ДПК в очередной раз напомнил, что «Атамекен» и «Ак жол» «бьют в колокола» по поводу вредительского применения статьи о лжепредпринимательстве все 10 лет с момента её появления в Уголовном кодексе в 2007 году.

«Только за последние годы в Парламенте мы поднимали этот вопрос 12 раз, отмечая неправомерность возложения санкций за лжепредпринимательство на добросовестный бизнес, и что лжепредприятия, как правило, функционируют при прямом «крышевании» коррумпированных чиновников, - подчеркнул Перуашев. - Такие факты выявлялись практически по всем регионам Казахстана. Однако нанесённый ими ущерб перекладывается на реально работающие предприятия».

В письме Генпрокуратуры говорится, что обозначенные депутатами фракции вопросы прорабатываются с заинтересованными органами.

Отмечено, что предложения о декриминализации ст.215 УК РК включены в разработанную Генпрокуратурой Концепцию к законопроекту по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Одновременно прорабатываются изменения в Налоговый кодекс по исключению требований о сторнировании налогов с контрагентов по приговору или решению суда в отношении лжепредпринимателя.

«Отмеченные поправки в Уголовный и Налоговый кодексы позволят привлекать к ответственности организаторов и покровителей, а не добросовестный предпринимателей», - подчеркнуто в официальном ответе за подписью генпрокурора Жакыпа Асанова.

Кроме того, в целях повышения личной материальной ответственности должностных лиц Концепцией предусмотрено расширение перечня коррупционных преступлений при покровительстве должностного лица.

 

13 марта 2017, 11:51
Источник, интернет-ресурс: ДПК «Ак жол»

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