 
Облачно
-1°

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 5%

Влажность: 85%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: северо-западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

319.00

13 марта 

Курс НБРК

317.97

-

АЛМАТЫ

Покупка

318.00

Продажа

319.00

АСТАНА

Покупка

318.50

Продажа

319.00

Подробнее
342.00

13 марта 

Курс НБРК

337.40

-

АЛМАТЫ

Покупка

340.00

Продажа

342.00

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

342.00

Подробнее
Новости за сегодня

Казахстанских военнослужащих будут отправлять на наиболее безопасные миссии ООН

 

Миротворческий потенциал Казахстана и лично президента Нурсултана Назарбаева востребован в мире. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе рассказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, (в соответствии с мандатом Парламента) с 2014 года началась практика направления казахстанских военных наблюдателей в миссию ООН по наблюдению за референдумом в Западной Сахаре, а также в миссии ООН в Кот-д'Ивуаре, в которых прошли службу 11 человек.

«В настоящее время в Западной Сахаре продолжают службу 4 наблюдателя, - сказал Абдрахманов. - Это специальная миссия, которая учреждена ООН с тем, чтобы наблюдать за планируемым референдумом в этой части света. Одновременно создана правовая база, в июне 2015 года принят закон «О миротворческой деятельности», за принятие которого выражаем искреннюю благодарность, так как это произошло в очень важный момент в разгар нашей компании по выборам в СБ ООН».

Министр отметил, что при рассмотрении вопроса участия в миссиях ООН, правительство Казахстана будет учитывать фактор безопасности.

«Мы будем выбирать наиболее безопасные миссии, - пояснил он. - Безусловно, вся работа будет осуществляться в тесном взаимодействии с парламентом, как предписано Конституцией и законом Казахстана «О миротворческой деятельности».

«Можно с уверенностью говорить о востребованности миротворческого потенциала Казахстана и лично президента Нурсултана Назарбаева в мире», - заключил министр.

 

Татьяна Ковалева

 

13 марта 2017, 11:58
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код