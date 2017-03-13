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Казахстан будет председательствовать в СБ ООН в течении января 2018 года

13 марта 2017, 12:11

«Кульминацией нашего непостоянного членства в Совете безопасности будет ротационное ежемесячно обновляемое председательство» - Абдрахманов.


Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в течении января 2018 года. Об этом сегодня в Астане рассказал Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Кульминацией нашего непостоянного членства в Совете безопасности будет ротационное ежемесячно обновляемое председательство, которое выпадет на долю Республики Казахстан в данном органе в течение января 2018 года, - сказал он. - Центральным вопросом председательства будет принятие определенного документа. Это может быть резолюция Совета безопасности для чего требуется консенсус всех членов этого органа, либо заявление председателя СБ по Центральной Азии и Афганистану».

По словам министра иностранных дел РК, до начала председательства будет проведена работа по согласованию и отработке с членами Совета вопросов, представляющих интерес для Республики Казахстан.

«В этой связи, еще раз хотел бы повторить, что все наши шаги, направленные на привлечение внимания мирового сообщества и СБ в частности, к вызовам и угрозам, которыми сталкивается Центральная Азия будет проводиться в тесной координации с нашими партнерами по этому региону. После председательства нашей страны в СБ в январе 2018 года будет проведена работа по практической имплементации достигнутых договоренностей».

Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта Liter.kz

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