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В Алматы патрульная машина сбила ребенка

13 марта 2017, 12:12

Полицейские преследовали нарушителя ПДД.


На ул.Джангильдина в Алматы под колеса полицейского авто попал 10-летний мальчик, передает Zakon.kz.

Видео ЧП появилось в Instagram kris_p_almaty.


В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали ДТП. Как оказалось, сотрудники были при исполнении - преследовали машину нарушителя.

"Сегодня утром на улице Джангильдина экипаж специализированного батальона Управления административной полиции преследовал автомашину, которая нарушила ПДД и пыталась скрыться по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Полицейское авто двигалось с включенными светозвуковыми сигналами. К сожалению, водитель служебной машины, не справившись с управлением, допустил наезд на пешехода, 2007 года рождения. Мальчик сотрудниками полиции незамедлительно был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Предварительно медики диагностировали у него перелом ноги. По факту ДТП начато расследование. Параллельно в отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка", - сообщили в полиции.


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