В Алматы патрульная машина сбила ребенка
13 марта 2017, 12:12
Полицейские преследовали нарушителя ПДД.
На ул.Джангильдина в Алматы под колеса полицейского авто попал 10-летний мальчик, передает Zakon.kz.
Видео ЧП появилось в Instagram kris_p_almaty.
В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали ДТП. Как оказалось, сотрудники были при исполнении - преследовали машину нарушителя.
"Сегодня утром на улице Джангильдина экипаж специализированного батальона Управления административной полиции преследовал автомашину, которая нарушила ПДД и пыталась скрыться по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Полицейское авто двигалось с включенными светозвуковыми сигналами. К сожалению, водитель служебной машины, не справившись с управлением, допустил наезд на пешехода, 2007 года рождения. Мальчик сотрудниками полиции незамедлительно был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Предварительно медики диагностировали у него перелом ноги. По факту ДТП начато расследование. Параллельно в отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка", - сообщили в полиции.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848446-35c59b07eaf687a72e08c2ddeac5a920
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...