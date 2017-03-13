В Алматы патрульная машина сбила ребенка

На ул.Джангильдина в Алматы под колеса полицейского авто попал 10-летний мальчик, передает передает Zakon.kz





Видео ЧП появилось в Instagram kris_p_almaty.













"Сегодня утром на улице Джангильдина экипаж специализированного батальона Управления административной полиции преследовал автомашину, которая нарушила ПДД и пыталась скрыться по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Полицейское авто двигалось с включенными светозвуковыми сигналами. К сожалению, водитель служебной машины, не справившись с управлением, допустил наезд на пешехода, 2007 года рождения. Мальчик сотрудниками полиции незамедлительно был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Предварительно медики диагностировали у него перелом ноги. По факту ДТП начато расследование. Параллельно в отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка ", - сообщили в полиции.





В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали ДТП. Как оказалось, сотрудники были при исполнении - преследовали машину нарушителя.