МИД РК попросил депутатов быстрей ратифицировать 4 конвенции ООН

«Хотел бы также обратить ваше внимание на важность скорейшего завершения процесса ратификации Казахстаном четырех оставшихся из 19-ти антитеррористических конвенций ООН» - Абдрахманов.

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов попросил депутатов как можно скорее ратифицировать 4 антитеррористических конвенции ООН. По его словам, это даст Казахстану право более широко вести работу по продвижению антитеррористических инициатив главы нашего государства, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Терроризм и подпитывающая его радикальная экстремистская идеология является одним из наиболее острых вызовов для всего международного сообщества. Казахстан всецело поддерживает борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. При этом мы убеждены, что только объединенные и скоординированные усилия всего международного сообщества будут эффективны. В этой связи создание под эгидой ООН глобальной антитеррористической коалиции является критически важной мерой» - пояснил он.





Кроме того, по мнению Абдрахманова, председательство в секционных комитетах по ИГИЛ, ДАИШ, Аль-Каиды и Талибану дает Казахстану возможность более активно использовать площадку Совета безопасности ООН для продвижения антитеррористических инициатив главы государства и вносить практический вклад в борьбу с террористами.





«Хотел бы также обратить ваше внимание на важность скорейшего завершения процесса ратификации Казахстаном четырех оставшихся из 19-ти антитеррористических конвенций ООН, что даст нам политическое право более широко вести работу по продвижению антитеррористических инициатив главы нашего государства», - сказал министр.





«Министерство по инвестициям и развитию завершает внутригосударственное согласование присоединения республики к четырем международным инструментам, то есть о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, с незаконным захватом воздушных судов, безопасности морского судоходства, преступлениях на борту воздушных судов. Просил бы вашей поддержки в ускоренном принятии всех законопроектов по ратификации данных документов после внесения их в парламент правительством РК» - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана