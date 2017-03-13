На снимке УЗИ британка разглядела покойную бабушку
13 марта 2017, 12:18
Женщинаhttp://www.vesti.ru/doc.html?id=2863743 поместила снимок своего будущего малыша в рамку и повесила в гостиной.
30-летняя жительница британского Хейлвуда Луиза Коркилл разглядела на снимке своего четырехмесячного плода улыбку покойной бабушки Мэри Паркинсон, которая умерла в 2001 году, передает Вести.ру со ссылкой на Metro.
Будущая мать пришла в восторг. По словам Коркилл, она была невероятно близка с бабушкой и считает, что та охраняет ее малыша.
"Этот снимок заставил меня удивиться дважды. Во-первых, я думала, что у меня будет девочка, а оказалось – мальчик. Во-вторых, я увидела свою бабушку на этом снимке. Я сразу ее узнала. Это было просто невероятно. Моя бабушка умерла совсем молодой, когда ей было 66 лет. Ее смерть стала для меня огромной трагедией. Но теперь я понимаю, что она за мной наблюдает, и мне спокойно", — рассказала Коркилл.
Луиза Коркилл поместила снимок своего будущего малыша в рамку и повесила в гостиной.
Фото: metro.co.uk
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