Казахстан расширяет сотрудничество с Израилем по ключевым отраслям экономики

8-10 марта 2017 года состоялся рабочий визит казахстанской делегации в Государство Израиль. Делегацию возглавил министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов, который также является сопредседателем казахстанской части Казахстанско-Израильской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В состав делегации вошла большая команда из числа Министерств оборонной и аэрокосмической промышленности и обороны и других организаций во главе с министром Б.Атамкуловым, которая провела ряд встреч и посетила промышленные объекты Израиля.

Миссия данного визита заключалась в реализации договоренностей между нашими странами, ранее достигнутых в ходе официального визита Премьер-Министра Государства Израиль Б.Нетаньяху в Казахстан в декабре 2016 года, а также решений межправкомиссии, проведенной перед указанным визитом.

Состоялся ряд переговоров в области промышленности, развития информационно-коммуникационных технологий, финансов, сельского хозяйства с израильскими государственными и бизнес-структурами.

В ходе визита Б.Султанов встретился с министром финансов Израиля Моше Кахлоном, руководством Министерства иностранных дел Израиля.

Казахстанско-Израильская межправкомиссия является одним из инструментов, способствующих созданию условий для ведения бизнеса в наших странах и привлечению инвестиций в Казахстан. В этой связи была организована встреча министра финансов Б.Султанова в качестве сопредседателя межправкомиссии с представителями бизнес-сообщества.

Также представителями Министерства финансов Казахстана изучен опыт построения государственных центров общих сервисов на примере реализованного проекта Меркава в Правительстве Израиля, автоматизации процессов бюджетного планирования, управления государственными активами, государственными закупками.

Кроме того, в информационно-коммуникационной области на уровне экспертов достигнуто взаимопонимание в сотрудничестве в рамках государственных программ «Цифровой Казахстан» и «Цифровой Израиль». В области агротехнологий специалистами Министерства сельского хозяйства рассмотрены возможности для совместного сотрудничества казахстанских и израильских аграриев в сфере трансферта технологий и создания совместных предприятий. В области здравоохранения экспертами Министерства здравоохранения Казахстана обсуждались вопросы повышения квалификации, проведения мастер-классов израильскими специалистами в Казахстане, передачи казахстанских университетских клиник в доверительное управление израильским компаниям.

Ожидается, что очередное заседание межправкомиссии состоится в мае текущего года.

Справочно:

Объем взаимного товарооборота Казахстана с Израилем (по данным Комитета по статистике МНЭ РК) за январь-декабрь 2016 года составил 301,9 млн долларов США, из них экспорт составляет 235,5 млн долларов США, импорт - 66,3 млн долларов США. За 12 месяцев 2015 года экспорт составил 219,073 млн долларов США, импорт - 92,034 млн долларов США.

За период с 2005 года по первое полугодие 2016 года валовый приток прямых инвестиций из Израиля в Казахстан составил 213,3 млн долларов США. Основная область инвестиций - это агропромышленный комплекс и нефтегазовый сектор. За период с 2005 года по первое полугодие 2016 года валовый отток прямых инвестиций из Казахстана в Израиль составил 13,5 млн долларов США.