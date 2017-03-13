Анализ отдельных положений конституционной реформы, прошедшей в Республике Казахстан в 2017 году

Мухамеджанов Э.Б., д.ю.н., профессор

«Дай Бог, чтобы твоя страна

Тебя не пнула сапожищем».

Е.Евтушенко

10 марта 2017 года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Эти изменения и дополнения, по словам Президента страны, открывают новый этап нашей суверенной политической истории [1].

С данным заявлением вполне можно согласиться, т.к. по принятым новеллам наша страна, во-первых, еще не жила, а, во-вторых, предстоит большая работа по приведению текущего законодательства в соответствие с обновленными нормами Конституции Республики Казахстан.

Конечно, если сравнить вошедшие в вышеназванный Закон изменения и дополнения с предложениями, которые поступили от граждан в ходе всенародного обсуждения, то они выглядят незначительными. Всего было внесено 26 поправок в 19 статей Конституции. И это обстоятельство может вызвать у отдельной части общества критический взгляд на результат данной реформы.

Здесь следует отметить, что данная реформа не была нацелена на проведение полномасштабной ревизии Конституции РК. Действующая власть изначально открыто, заявила о круге вопросов, требующих корректировки. Это хорошо было видно из содержания проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», который был вынесен на всенародное обсуждение [2].

Положительной стороной данной реформы, на наш взгляд, является, во-первых, то, что она подняла активность казахстанского гражданского общества, представители которого приняли непосредственное участие в обсуждении вышеназванного проекта Закона. Во-вторых, предложения, которые были высказаны гражданами в ходе обсуждения проекта, обогатили науку конституционного права, многообразием направлений возможного развития нашей государственности в будущем. В-третьих, сильной стороной данной реформы явилось то, что глава государства по своей инициативе принял решение на проведение конституционной реформы, направленной на перераспределение своих властных полномочий в пользу Парламента и Правительства.

Автору настоящей статьи, как одному из участников всенародного обсуждения, данная реформа запомнится также и тем, что в ней нашли воплощение предложения, которые высказывались им еще в 2001 году [3], так и в период всенародного обсуждения проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» в 2017 году [4].

В первом случае речь идет о дополнении пункта 2 статьи 41 Конституции РК образовательным цензом, теперь кандидаты в президенты помимо предъявляемых к ним требований, будут должны иметь высшее образование. Во втором - о редакции пункта 1 статьи 49 Конституции РК, которая закрепила положение о том, что Парламент является высшим представительным и законодательным органом власти республики.

Конечно, новелла, которой был дополнен пункт 2 статьи 41 Конституции РК, по истечении 16 лет, с момента его предложения, сегодня воспринимается автором не так однозначно, как ранее. Теперь, настораживает, другой вопрос, а не закрыли ли этим нововведением доступ к должности Президента страны, прототипам таких личностей, как, например, Лех Валенса или Стивен Пол Джобс, которые не имели высшего образования, но в силу своей харизмы были лидерами в областях своей деятельности.

Обращает на себя внимание и то, что в ходе обсуждения проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» депутатом Мажилиса Парламента Перуашевым А.Т. поднимался вопрос, о целесообразности введения в Республике Казахстан однопалатного Парламента. Данная идея близка автору тем, что была обоснована им еще в 2015 году [5]. Конечно, она не вошла в круг положений данной конституционной реформы, но сам факт, что этот вопрос был поднят, говорит уже о том, что это предложение имеет сторонников и в среде депутатов Парламента.

Анализируя изменения и дополнения, внесенные в Конституцию, не только с точки зрения их содержания, но и с позиции теории конституции, заметим, что Основной закон любого государства, заключает в себе различные проявления своего назначения, которые в науке конституционного права именуются функциями конституции. Одной из основных функций любой конституции является - внешнеполитическая функция. Её суть состоит в том, что, во-первых, конституция формирует направления внешней политики, а во-вторых, служит источником информации об обществе и государстве для внешнего мира. Исходя из этого, следует отметить, что, на наш взгляд, не все принятые новеллы Конституции несут в себе исчерпывающую информацию о нашем государстве и обществе.

Так, депутатами Парламента было предложено закрепить выдающийся вклад Елбасы (Лидера Нации) в строительство Казахстана, что и было ими осуществлено в редакции пункта 2 статьи 91 Конституции республики: «Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус являются неизменными».

Полагаем, что статус «Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы» в глазах широкой мировой общественности, удаленной от вопросов дипломатии и международной политики, вряд ли будет сразу отождествляться с именем Н.А.Назарбаева.

Поэтому, на наш взгляд, депутатам Парламента надо было использовать в редакции данной статьи личное имя действующего Президента Республики Казахстан. Тем более, что практика включения в конституции положений и норм, посвященных национальным лидерам, хоть и в ограниченном количестве стран, но существует.

Так, например, такие нормы имеют место в преамбулах конституций Китая, Вьетнама и Кубы, где отмечен выдающийся вклад их лидеров - Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина и Феделя Кастро Рус. В преамбуле конституции Венесуэлы 1983 г. также есть упоминание о Симоне Боливаре. В Конституции Испании 1978 года для решения вопроса о престолонаследии в статье 58 упоминается имя дона В.М. Хуана Карлоса I де Бурбон. В соответствии со статьей 25 Конституции Камбоджи 1947 года устанавливалось: «Престол Камбоджи наследуется потомками короля Анг-Дуонга мужского пола».

Следует также отметить, что норма, посвященная национальному лидеру, была в Конституции СФРЮ. В статье 333 устанавливалось, что Иосип Броз Тито избирается президентом Республики «с неограниченным действием мандата»[6].

Вызывает большое сожаление, что в ходе дебатов из проекта Закона были полностью исключены положения обновленной редакции статьи 26 Конституции.

Здесь следует отметить, что снятие с повестки дня, дополнений вносимых в пункт 1 статьи 26 Конституции с точки зрения сохранения общественного спокойствия является вполне оправданным. Однако, на наш взгляд, положения пункта 2 данной статьи можно было бы оставить. Думается, что новая редакция пункта 2 статьи 26 «2. Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией», позволила бы настроить наше общество на более уважительное отношение к праву собственности. Создать в умах наших сограждан культ собственника и собственности, который выражался бы в том, что собственность любого субъекта должна быть неприкосновенна. Говоря иными словами, обновленная редакция этого пункта, позволила бы на уровне текущего законодательства, создать такой механизм защиты собственности, который сегодня существует в передовых, и не только, государствах мира. Здесь мы имеем в виду примеры зарубежной практики, когда мэрии крупных городов, при расчистке тех или иных городских территорий, ничего не могут предпринять, пока в полной мере не удовлетворят интересы собственников имущества, находящегося на этих площадях. Без этого, ни одно строение не будет снесено или уничтожено. К сожалению, наша практика свидетельствует об обратном [7].

Другой момент, который вызывает серьезное беспокойство - это изменения, внесенные в статью 10 Конституции РК, предусматривающие возможность лишения гражданства Казахстана по решению суда за террористические преступления.

Опасения заключаются в том, что в бытность СССР гражданин мог быть изгнан из страны, т.е. лишен гражданства. В советское время эта мера применялась за политическое инакомыслие. В этой связи возникает вопрос, а не может случиться так, что под прикрытием борьбы с терроризмом будут лишаться гражданства лица, оппозиционно настроенные к власти.

Конечно, это только опасения, но в окружающем нас мире есть примеры, когда антинаркотическая кампания проводимая президентом Филиппин Р.Дутерте, при всей ее полезности, начинает приобретать и негативные черты. Так, появилась возможность расправляться со своими противниками посредством доносов об их якобы причастности к торговле наркотиками [8].

Если говорить о применении института лишении гражданства в зарубежных странах, то сегодня наблюдается тенденция к сужению сферы его применения. Это мотивируется неотъемлемостью права каждого человека на гражданство. Между тем, такая мера государственного наказания применяется во Франции, США, Великобритании, Болгарии и других государствах. Но здесь следует отметить, что лишить гражданства в этих странах можно только лицо, которое приобрело его в результате регистрации или натурализации, и только в течение небольшого срока пребывания в гражданстве. Не допускается лишение гражданства, если в результате лицо станет апатридом — лицом без гражданства. Причинами для лишения гражданства служат:

- приобретение гражданства обманным путем, на основании заведомо ложных сведений, фальшивых документов;

- если лицо занималось антигосударственной деятельностью в пользу иностранного государства и тем самым нанесло ущерб интересам государства (Франция, США, Великобритания, Болгария и другие государства);

- если лицо, осуждено за преступление против безопасности государства (Франция, Великобритания).

Лица, лишенные гражданства, подлежат высылке из страны — экспатриации [9].

Как видно из этого экскурса, в зарубежных странах институт лишения гражданства применяется не ко всем гражданам, а лишь к натурализованным гражданам, которые совершили государственные преступления.

В заключении следует отметить, что вопросы, поднятые в настоящей статье, носят субъективный характер и поэтому не являются бесспорными.

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