Проект Кодекса Республики Казахстан

«О недрах и недропользовании»

Лиза Жумахметова,

партнер Юридической фирмы

SIGNUM

Гаухар Кудайбергенова,

старший юрист Юридической фирмы

SIGNUM

Назым Сейдахметова,

младший юрист Юридической фирмы

SIGNUM

22 декабря 2016 года на рассмотрение Мажилиса Парламента был внесен Проект Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» («Проект Кодекса»).

Проект Кодекса предусматривает следующие основные нововведения:

1. Введение института лицензирования для геологического изучения недр, использования пространства недр, старательства, разведки и добычи твердых полезных ископаемых.

2. В отношении условий добычи полезных ископаемых:

Ø отсутствие требований по объему и лимиту добычи;

Ø оплата расходов на социально-экономическое развитие региона, обучение местных кадров, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в размерах, предусмотренных в Проекте Кодекса;

Ø обязательное оформление недропользователем права на земельный участок, находящийся на территории участка добычи;

Ø продолжительность периода добычи твердых полезных ископаемых - до двадцати последовательных лет с правом продления не более чем на двадцать лет неограниченное количество раз.

Помимо общих условий, особенность добычи углеводородов предусматривает следующее:

Ø продолжительность периода добычи - до 25 лет или до 45 лет по крупным и уникальным месторождениям;

Ø продление периода добычи углеводородов будет производиться по заявлению недропользователя при условии отсутствия неисполненных обязательств;

Ø установление требований к минимальным ежегодным расходам на работы по добыче, выраженных в месячных расчетных показателях.

3. Новый метод добычи твердых полезных ископаемых

Проект Кодекса вводит понятие старательской добычи. Это ручной способ добычи твердых полезных ископаемых и минералов с помощью разрешенных средств механизации и иного оборудования, исключая применение химических реагентов, c целью извлечения полезных веществ на отведенных участках и территориях.

4. Разведка

Для проведения разведки в Проекте Кодекса предлагается предусмотреть следующие общие условия:

Ø разведка любых видов полезных ископаемых будет осуществляться в пределах основных групп полезных ископаемых: углеводороды, твердые полезные ископаемые;

Ø блочная система формирования территории разведки;

Ø уплата арендных платежей по возрастающим ежегодно ставкам за один блок;

Ø обязанность недропользователей периодически представлять отчетности o выполненных обязательствах, работах и их результатах;

Ø неограниченный объем геологоразведочных работ;

Ø право на вывоз проб и материалов полезных ископаемых за пределы Казахстана исключительно в целях анализа и лабораторных исследований;

Ø отсутствие обязательств по расходам на социально-экономическое развитие региона, обучение местных кадров, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и другим расходам, не имеющим прямого отношения к операциям по разведке.

Разведка твердых полезных ископаемых предусматривает следующие особенности:

Ø установление общих возрастающих на ежегодной основе требований к минимальным ежегодным расходам на работы по разведке из расчета за один блок, выраженных в МРП;

Ø срок разведки составляет 6 последовательных лет с возможностью продления на срок до 5 последовательных лет.

5. Геологическое изучение недр

В Проекте Кодекса предполагается предусмотреть механизм, направленный на привлечение частных инвестиций в геологическое изучение недр. Наряду c государственным геологическим изучением недр, где платит и берет на себя все геологические риски государство, Проект Кодекса предусматривает возможность геологического изучения недр частными лицами на основании лицензии на геологическое изучение недр, выдаваемой уполномоченным органом по изучению недр.

6. Совершенствование процесса ликвидации и консервации объекта недропользования

После завершения разведки (определения контура ресурсов) или в период разработки (добычи) Проект Кодекса закрепляет за недропользователем право на применение так называемого «статуса удержания», применимого ко всему месторождению или его части. Недропользователь вправе прибегнуть к применению данного статуса только с разрешения компетентного органа (отказ в предоставлении данного статуса должен быть мотивирован, a также может быть оспорен в суде).

Проект Кодекса предусматривает временную невозможность или нерентабельность разработки месторождения (его части) в силу неустранимых объективных обоснованных и устойчивых обстоятельств экономического, технологического и (или) экологического характера в качестве основания для применения статуса. Срок действия статуса удержания - до 5 последовательных лет c возможностью продления на последующий период продолжительностью до 5 лет. В отношении одного и того же месторождения (части месторождения) возможно неоднократное применение данного статуса общей продолжительностью не более чем 10 лет.

В период действия данного статуса:

Ø компетентный орган может потребовать (по усмотрению) от недропользователя подготовить и согласовать программу работ, в соответствии с которой должны выполняться работы и иные мероприятия по изысканию возможностей для начала или возобновления разработки месторождения (его части);

Ø требования о минимальных ежегодных расходах на работы по добыче применению не подлежат.

7. Программа управления недрами

Проект Кодекса предлагает наделить компетентный орган полномочиями по разработке и принятию программы управления недрами, в которой будут закреплены основные направления и приоритеты государственной политики по геологическому изучению недр и предоставлению права недропользования.

8. Иные нововведения:

Ø установление критериев и оснований определения месторождений или участков недр стратегическими: величина запасов, вид полезного ископаемого и географическое расположение;

Ø возможность обращения за разрешением спора в международный арбитраж при условии соблюдения минимального порогового значения по объему инвестиций (8000 МРП);

Ø изменения в части названий проектных документов, их содержаний, обязанностей в части периодического изменения, исходя из стадийности работ и c учетом рыночной конъюнктуры;

Ø предоставление права недропользования на основе конкурса переименовано на предоставление права недропользования на основании тендера или аукциона;

Ø разделение нефтяных операций на разделы в зависимости от вида операций, каждый вид нефтяных операций изложен шире, например, разведке и добыче углеводородов посвящен отдельный раздел;

Ø дополнение списка существующих принципов правового регулирования сферы недропользования принципом презумпции добросовестности пользования недрами и их ресурсами;