«Продвигать» казахстанцев в руководящие органы и структуры ООН предложил депутат
13 марта 2017, 12:24
«Можно было бы стараться продвигать представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН» - Ашимбаев.
«Продвигать» представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН предложил сегодня в ходе правительственного часа депутат Маулен Ашимбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
«По информации МИДа, в настоящее время в системе ООН работают около 20 граждан Казахстана. Это не те, которые работают в нашем представительстве, а те, кто работает в аппарате различных структур ООН.
В дальнейшем можно было бы стараться продвигать этих и других представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН, а также других международных организаций».
«В целом, такой политикой занимаются многие страны мира. Мне кажется, мы также целенаправленно должны уделять внимание этому направлению», - добавил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта parlam.kz
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