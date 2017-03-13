Комитет Сената обсудили поправки в уголовно-исправительное законодательство

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената на расширенном заседании рассмотрел в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства». Документ призван привести законодательство в соответствие с положениями Уголовно-исполнительного кодекса, в который введены такие новеллы, как система индивидуализации наказания, поощрение трудоустройства осужденных и др. Поправки затронут порядок работы органов занятости, социального обеспечения, системы профессионального обучения, учреждений уголовно-исполнительной системы. Изменения также вносятся в акты, регламентирующие взаимодействие между органами уголовно-исполнительной системы и другими государственными органами, вовлеченными в процесс исполнения наказания.

Законопроектом вносятся поправки в 20 законодательных актов Республики Казахстан, включая 5 кодексов (Кодекс о браке (супружестве) и семье, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Гражданский процессуальный кодексы), а также 15 законов («Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «Об образовании» и др.).

Законопроект передан на рассмотрение Палаты.