Процедуры подтверждения соответствия!

Кабулова Акмарал Абтыхалиевна

Деятельность по подтверждению соответствия регулируется:

- законом Республики Казахстан «О техническом регулировании»;

- техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» № 90 от 4 февраля 2008 года;

- постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан»;

- решением Комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620 «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов».

Обязательному подтверждению соответствия подлежит продукция, входящая в специальный перечень, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» и Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620.

Процедуры подтверждения соответствия проводят исключительно органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории, аккредитованные на право проведения таких испытаний.

Расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответствия оплачиваются заявителем, не зависимо от ее результатов, на основании договора.

Сертификация продукции проводится в добровольном или в обязательном порядке.

При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции, используются методы испытаний, позволяющие:

- провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии и другие;

- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья человека, охрану окружающей среды, установленным в регламентах, а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов должны проверяться при обязательном подтверждении соответствия, при соблюдении условий использования, хранения и транспортирования продукции.

Состав других проверяемых показателей определяется исходя из целей сертификации конкретной продукции. При сертификации следует использовать схему, обеспечивающую необходимую доказательность соответствия продукции установленным требованиям.

Схему сертификации определяет заявитель и предлагает ее Органу.

В нормативных документах, на соответствие которым проводится сертификация, должны быть установлены характеристики (показатели) продукции и методы испытаний, правила отбора продукции и контрольных образцов, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение соответствия продукции.

Положения нормативных документов должны быть сформулированы четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность и количественные значения характеристик должны быть заданы таким образом, чтобы имелась возможность для их воспроизводимого определения с заданной или известной точностью при испытаниях.

Содержание и изложение положений должно позволить различным лабораториям получать сопоставимые результаты. Должна быть указана последовательность проведения испытаний, если эта последовательность влияет на результаты испытаний.

Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку на проведение сертификации в Орган. Орган рассматривает заявку и не позднее трех дней после ее получения сообщает заявителю о своем решении. Для физических лиц и субъектов малого предпринимательства срок рассмотрения заявки не должен превышать одного дня. В случае если заявитель согласен с условиями процедур подтверждения соответствия, заключается договор на проведение данных работ. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику). Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-методическими документами по сертификации данной продукции и методиками испытаний.

Заявитель представляет техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание которой устанавливается в нормативных документах на данную продукцию.

Отбор образцов для испытаний осуществляет Орган или по его поручению аккредитованная лаборатория или комиссия, состоящая из экспертов-аудиторов, назначенная заявителем. Отобранные образцы упаковываются, пломбируются (если это возможно) в присутствии заявителя и направляются в аккредитованную лабораторию с приложением акта отбора образцов продукции и технической документации к ним, перечень которой устанавливается Органом.

В случаях предусмотренных нормативными документами, осуществляется хранение контрольных образцов продукции в течение срока годности продукции или срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения образцов продукции устанавливаются в нормативных документах, на данную продукцию.

Испытания для сертификации проводятся по методам, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции. Испытания проводятся в сроки, предусмотренные в нормативной документации на методы испытаний данного объекта и согласованные с Органом. В случае, если сроки испытаний не предусмотрены в нормативных документах, то данный срок не должен превышать 30 календарных дней.

При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей (характеристик), испытания с целью сертификации объекта прекращаются, за исключением случаев продолжения проведения испытаний по согласованию с заявителем. При отрицательных результатах испытаний, Орган направляет решение об отказе в выдаче сертификата, с протоколом испытаний заявителю и уполномоченному органу в области технического регулирования.

Протоколы испытаний представляются заявителю и в Орган. Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения копий протоколов (в том числе и для случая, когда заявителю не может быть выдан сертификат, ввиду несоответствия продукции установленным требованиям) устанавливаются в нормативных документах на данную продукцию и в документах лаборатории.

Заявитель представляет в Орган документы, указанные в решении по заявке, в том числе документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные уполномоченными государственными органами в пределах своей компетенции, если это установлено законодательством Республики Казахстан.

Заявитель может представить в Орган протоколы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, выполненных лабораториями, аккредитованными в системе технического регулирования.

После проверки представленных документов, в том числе: соответствия содержащихся в них результатов законодательству Республики Казахстан и нормативным документам, сроков их выдачи, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, - Орган может принять решение о выдаче сертификата или о сокращении объема испытаний, или проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах. В случае выявления нарушения в представленных документах, заявитель может устранить данные нарушения, и представить на повторное рассмотрение Органу только в части выявленных нарушений.

Для желающих получить подробную информацию рекомендуем обратиться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 11. телефоны 270741, 270742, Еmail: gosnadzor_аstana@mail.ru.