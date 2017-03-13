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Уроженец Казахстана назначен главой крупной российской компании

13 марта 2017, 12:36

Перед ним поставлена задача максимально задействовать кадровый и производственный потенциал компании.


Бывший министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов возглавил АО «Сибмост». К обязанностям он приступил на следующий день после ухода из регионального правительства, передает Sibkray.ru со ссылкой на сообщение компании.

Титов был одобрен советом директоров «Сибмоста» (его возглавляет основатель компании и до недавнего времени президент Альберт Кошкин), к работе экс-чиновник приступил 10 марта.

Сергей Титов родился в городе Петропавловск (Казахстан) в 1961 году. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. С 2004 по 2010 годы работал заместителем и первым заместителем начальника управления государственного учреждения автомобильных дорог «Сибирь», в 2010-2012 годах занимал должность директора воронежского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги».

До назначения министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области был первым заместителем начальника главного управления дорожного хозяйства Московской области.

Сообщается, что перед новым президентом компании поставлена задача максимально задействовать кадровый и производственный потенциал одного из крупнейших российских мостостроительных предприятий для исполнения текущих контрактов и перспективного развития АО «Сибмост».

Фото: «Сибмост»

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