Уроженец Казахстана назначен главой крупной российской компании

Перед ним поставлена задача максимально задействовать кадровый и производственный потенциал компании.

Бывший министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов возглавил АО «Сибмост». К обязанностям он приступил на следующий день после ухода из регионального правительства , передает , передает Sibkray.ru со ссылкой на сообщение компании.





Титов был одобрен советом директоров «Сибмоста» (его возглавляет основатель компании и до недавнего времени президент Альберт Кошкин), к работе экс-чиновник приступил 10 марта.





Сергей Титов родился в городе Петропавловск (Казахстан) в 1961 году. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. С 2004 по 2010 годы работал заместителем и первым заместителем начальника управления государственного учреждения автомобильных дорог «Сибирь», в 2010-2012 годах занимал должность директора воронежского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги».





До назначения министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области был первым заместителем начальника главного управления дорожного хозяйства Московской области.





Сообщается, что перед новым президентом компании поставлена задача максимально задействовать кадровый и производственный потенциал одного из крупнейших российских мостостроительных предприятий для исполнения текущих контрактов и перспективного развития АО «Сибмост».



