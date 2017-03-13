Президент Узбекистана посетит Казахстан 22-23 марта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан 22-23 марта, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в Мажилисе министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов,

«Предстоящий визит Президента Республики Узбекистан 22-23 марта, после которого состоятся еще визиты в Астану некоторых глав центральноазиатских государств, станет еще одним свидетельством того, что страны Центральной Азии демонстрируют единство перед вопросами транснационального характера, с которыми нам приходится сталкиваться», - проинформировал К. Абдрахманов.





Напомним, что первый официальный визит Президент Узбекистана совершит именно в Казахстан.