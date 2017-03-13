Президент Узбекистана посетит Казахстан 22-23 марта
13 марта 2017, 12:40
Это будет первый официальный визит Шавката Мирзиёева в должности президента Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан 22-23 марта, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в Мажилисе министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент BNews.kz.
«Предстоящий визит Президента Республики Узбекистан 22-23 марта, после которого состоятся еще визиты в Астану некоторых глав центральноазиатских государств, станет еще одним свидетельством того, что страны Центральной Азии демонстрируют единство перед вопросами транснационального характера, с которыми нам приходится сталкиваться», - проинформировал К. Абдрахманов.
Напомним, что первый официальный визит Президент Узбекистана совершит именно в Казахстан.
Фото: Газета.uz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848458-f59b00223d86c6e0232dd7fba89ca995
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...