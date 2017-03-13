Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Президент Узбекистана посетит Казахстан 22-23 марта

13 марта 2017, 12:40

Это будет первый официальный визит Шавката Мирзиёева в должности президента Узбекистана.


Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан 22-23 марта, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в Мажилисе министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент BNews.kz.

«Предстоящий визит Президента Республики Узбекистан 22-23 марта, после которого состоятся еще визиты в Астану некоторых глав центральноазиатских государств, станет еще одним свидетельством того, что страны Центральной Азии демонстрируют единство перед вопросами транснационального характера, с которыми нам приходится сталкиваться», - проинформировал К. Абдрахманов.

Напомним, что первый официальный визит Президент Узбекистана совершит именно в Казахстан.

Фото: Газета.uz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...