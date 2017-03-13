В Костанайской области воры украли сейф с 18 млн тенге

В Костанайском районе раскрыта многомиллионная кража, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.





Кража была совершена в поселке Мичурино еще 13 января. Из дома был украден сейф, в котором находились деньги в сумме более 18 миллионов тенге, золотые изделия, часы. Общая сумма материального ущерба составила более 20 миллионов тенге.





Подозреваемые были задержаны 2 марта. В настоящее время они арестованы, проводится следствие.





Как отметили в полиции, на раскрытие данного преступления были задействованы опытные сотрудники Костанайского РОВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили четверых подозреваемых. Они дали признательные показания.



