МИД: Не нужно чрезмерно драматизировать ситуацию вокруг высказываний Атамбаева

«Общий язык с нашими киргизскими партнерами мы нашли, состоялись встречи как в стенах МИД Казахстана, так и Кыргызстана» - Абдрахманов.

Министр иностранных дел Казахстана предложил не драматизировать ситуацию вокруг высказываний президента Атамбаева. Об этом он сказал в ходе правительственного часа в мажилисе, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Я бы не стал сегодня чрезмерно драматизировать эту ситуацию. Общий язык с нашими киргизскими партнерами мы нашли, состоялись встречи как в стенах МИД Казахстана, так и Кыргызстана. Состоялась встреча в Администрации Президента Кыргызстана. Если вы заметили, судя по тем откликам, которые, может быть, до сих пор продолжаете читать на просторах Интернета. Никакого ажиотажа вокруг этой ситуации не создается», - обратился Абдрахманов в депутатам.





Помимо этого, по его словам, страны настроены на принятие практических шагов, направленных на оказание Казахстаном помощи братскому киргизскому народу по адаптации к условиям евразийского экономического союза.





«Только что завершилось в Бишкеке наше межправительственное заседание, на котором обсуждались все вышеупомянутые вопросы, в том числе относящиеся к трансграничным рекам, водным вопросам, - продолжил министр. - Более того, мы сегодня ведем речь о том, чтобы между Казахстаном и Кыргызстаном, а также с другими центральноазиатскими странами были приняты комплексные программы сотрудничества, направленные на практическую реализацию стратегического партнерства, которое у нас существует, в данном случае с Кыргызстаном».





«Лично я, как министр иностранных дел, удовлетворен тем уровнем взаимоотношений, связи, которые у меня есть с моими киргизскими коллегами на всех уровнях, - добавил он. - Я думаю, это все отвечает интересам наших народов, внешнеполитическим приоритетам и, в конечном итоге, мы все живем в одном экономическом пространстве».





Он также отметил, что сегодня МИД РК находит решение «буквально любым вопросам».





«Я считаю, что сегодня именно сила казахстанской дипломатии и внешнеполитического курса, определенного главой государства состоит в том, чтобы мы находили нужный и правильный ответ на все какие-либо вопросы, которые зачастую неприятные поднимаются нашими партнерами» - заключил Абдрахманов.





Напомним, президент КР А. Атамбаев, говоря о членстве ЕАЭС в интервью телеканалу Euronews заявил , что в 2010 году Казахстаном создавались блокады, что привело к человеческим жертвам. Позже первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова приняла посла Казахстана в связи с комментариями МИД соседней страны по высказыванию президента Алмазбека Атамбаева.





Татьяна Ковалева, Астана