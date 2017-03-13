Власти Малайзии дали семье Ким Чен Нама три недели, чтобы забрать тело

Не исключено, что его тело может быть кремировано на территории Малайзии.

Власти Малайзии сообщили, что дают семье убитого Ким Чен Нама не более трех недель, чтобы забрать тело из столичного морга, куда оно было доставлено после завершения всех судебно-медицинских экспертиз.





Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Субраманиам Сатхасивам, передает ТАСС





"Мы знаем, что у него остались супруга и дети, и сейчас, когда тело было идентифицировано, рассчитываем на скорейший ответ от семьи Ким Чен Нама", - сказал глава ведомства.





При этом он отметил, что власти готовы подождать "две-три недели". Если за это время не поступит официального запроса, пояснил министр, то "представители офиса премьер-министра, министерств внутренних дел, иностранных дел, а также Минздрава совместно примут решение, какие будут приняты дальнейшие шаги".





Напомним, Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Министр здравоохранения сообщил, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. В Пхеньяне продолжают настаивать на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля. При этом причиной смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами, утверждает северокорейская сторона.





Несколько дней назад замминистра здравоохранения Хилми Яхая не исключил, что тело Ким Чен Нама может быть кремировано на территории Малайзии.



