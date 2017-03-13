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Полицейские ЮКО просят помочь в опознании мужчины, погибшего в ДТП

13 марта 2017, 13:00

ДТП произошло в ночь на 27 февраля.


Полицейские ЮКО просят помочь в опознании мужчины, погибшего в ДТП в Байдибекском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

В ночь с 26 на 27 февраля 2017 года в Байдибекский РОВД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Самара- Шымкент.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что около 23.30 час на трассе Самара – Шымкент около п. Жиенкум водитель автомашины Hyundai Starex совершил наезд на пешехода, неизвестного мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники Байдибекского РОВД просят жителей области и очевидцев данного ДТП оказать содействие полиции в опознании личности погибшего. Это мужчина европейской национальности в возрасте 30-35 лет, рост 165 -170 см., среднего телосложения, лицо продолговатое, нос прямой, волосы черные. Был одет в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, джемпер черного цвета, туфли черного цвета. Особых примет не имеется.

Если вам что-либо известно о погибшем в ДТП пешеходе просим сообщить в Байдибекский РОВД по телефону: 8-725-48-2-10-76, 8-725-48-2-19-02, 8-725-48-2-19-81, 8-702-501-25-00, 8-705-361-23-89, 8-775-510-87-77 или по телефону «102».

фото: Devyatka.ru

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