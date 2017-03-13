Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов празднует 26-летие
13 марта 2017, 13:10
Около месяца назад младший Елеусинов объявил об окончании любительской карьеры.
Сегодня свой день рождения отмечает один из самых известных казахстанских боксёров – олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, сообщает Zakon.kz.
Спортивную карьеру Данияр начал с раннего детства и под руководством собственного отца – тренера Марата Елеусинова – добился множества побед и наград. В 2006 году Данияр стал чемпионом мира среди кадетов, перейдя в элитный взрослый дивизион несколько раз становился чемпионом страны, неоднократно завоёвывал золото на Азиатских играх и чемпионатах Азии, в 2014 стал победителем чемпионата мира и, наконец, в 2016-м получил лавровый венок чемпиона на Олимпиаде в Рио.
Около месяца назад младший Елеусинов объявил об окончании любительской карьеры – Данияр начинает путь в профессиональном боксе, где его также поддержат тренер и отец Марат Елеусинов и брат, профессиональный боксёр Даурен.
Болельщики и Казахстанская федерация бокса поздравляют Данияра с 26 днём рождения, желают новых побед, спортивной славы под казахстанским флагом и будут так же пристально следить за успехами и поддерживать его во всех будущих поединках.
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