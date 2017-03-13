В Костанайской области 17-летняя мать младенца пошла в проституцию, чтобы заработать
13 марта 2017, 13:14
Молодой маме заработать проституцией предложила знакомая.
В ходе проведения операции «STOP трафик» в Костанае выявлено два факта вовлечения в занятие проституцией, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
17-летней жительнице поселка Узунколь предложила заняться проституцией ее 19-летняя знакомая. Несовершеннолетняя согласилась, так как является матерью-одиночкой и воспитывает 5-ти месячного ребенка.
Родители девушки о том, на какую «работу» устроилась их дочь, узнали от полицейских. После этого они написали соответствующее заявление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 части 1 УК РК.
Второй факт вовлечения в занятия проституцией выявлен в Костанае. Полицейскими задержана 28-летняя подозреваемая, которая предложила 18-летней девушке работать в салоне тайского массажа. За эту работу пообещала солидное вознаграждение. Потерпевшая, узнав, что ей предстоит оказывать интим услуги, отказалась и сбежала из салона, после чего обратилась в полицию.
фото: Информатор
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