«Эйр Астана» назвала последние инциденты со своими самолетами случайностью

«Все три события - это случайность. Это отказ авиационной техники. На данный момент не выявлено ни одной ошибки у летного персонала» - Макаренко.

Руководство авиакомпании «Эйр Астана» рассказало журналистам о стандартах и процедурах по техническому обслуживанию, подготовке пилотов и специфике мониторинга авиационных событий, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Комментируя последние инциденты с самолетами авиаперевозчика, старший менеджер по обеспечению соответствия стандартам безопасности по техобслуживанию и поддержанию летной годности авиакомпании «Эйр Астана» Сергей Макаренко назвал это случайностью.





«Все три события - это случайность. Это отказ авиационной техники. На данный момент не выявлено ни одной ошибки у летного персонала. По всем бортам выявлены неисправные агрегаты, был проведен тест. В самолетах заменены агрегаты. Воздушное судно было признано годным к эксплуатации. Тоже самое по другим бортам», - сказал Макаренко.





Старший менеджер по техническому обслуживанию воздушных судов Ярослав Толстов добавил, что все три случая имеют разные причины.





«В третьем случае был возврат на базу - борт был выпущен в соответствии с требованиями МЭО. Данный самолет может эксплуатироваться. Это дефект не является причиной для того, чтобы самолет стоял», - сказал Толстов.





Отвечая на вопрос, почему авиакомпания скрывает причины происшествий, Макаренко отметил, что законодательно каждый инцидент "Эйр Астана" не может расписывать и выкладывать в СМИ.





«Ни одно из происшествий не скрывается, все это докладывается пилотами в наш департамент. Сообщение о самолете в Уральске непонятно откуда появилось и пошло в масс-медиа. Обращаться надо напрямую в "Эйр Астану" и мы вам дадим исчерпывающий ответ», - добавил Макаренко.









В ходе встречи спикеры сообщили о том, что все самолеты находятся под постоянным техническим контролем. Флот авиаперевозчика насчитывает 31 лайнер западного производства. Плановое обслуживание воздушных судов выполняется в соответствии с программой технического обслуживания по каждому типу ВС, предоставленной производителем.





Динара Балымбетова