Министр обороны РК проверил Алматинский гарнизон

Глава оборонного ведомства генерал – полковник Сакен Жасузаков совершил рабочую поездку в Алматинский гарнизон , сообщает пресс-служба МО РК.





На базе Военного института Сухопутных войск Министр обороны проинспектировал ход курсов повышения квалификации командиров рот «Тактик».









В ходе работы глава ведомства провел рабочее совещание с командным составом Сухопутных войск и Военного института Сухопутных войск, на котором был поставлен ряд конкретных задач по дальнейшей качественной организации работы курсов с командирами рот.









Кроме того, в рамках рабочей поездки Министр обороны РК проинспектировал войсковые части 73652, 11567 Алматинского гарнизона.







