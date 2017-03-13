Министр обороны РК проверил Алматинский гарнизон
13 марта 2017, 13:20
На базе Военного института Сухопутных войск Министр обороны проинспектировал ход курсов повышения квалификации командиров рот «Тактик».
Глава оборонного ведомства генерал – полковник Сакен Жасузаков совершил рабочую поездку в Алматинский гарнизон, сообщает пресс-служба МО РК.
На базе Военного института Сухопутных войск Министр обороны проинспектировал ход курсов повышения квалификации командиров рот «Тактик».
В ходе работы глава ведомства провел рабочее совещание с командным составом Сухопутных войск и Военного института Сухопутных войск, на котором был поставлен ряд конкретных задач по дальнейшей качественной организации работы курсов с командирами рот.
Кроме того, в рамках рабочей поездки Министр обороны РК проинспектировал войсковые части 73652, 11567 Алматинского гарнизона.
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