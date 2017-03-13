Рекордный по продолжительности хоккейный матч сыгран в Норвегии

Чистое время встречи составило 217 минут и 14 секунд.

Норвежские клубы «Сторхамар» и «Спарта» в матче плей-офф высшего дивизиона чемпионата страны провели самый долгий матч в истории хоккея , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Aftonbladet.





Предыдущее достижение было установлено 24 марта 1936 года, когда в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройт Ред Уингс» и «Монреаль Канадиенс» было сыграно шесть овертаймов. Игра продлилась 176 минут и 30 секунд.





Встреча, состоявшаяся в воскресенье, 12 марта, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сторхамара». Для выявления победителя командам пришлось провести восемь овертаймов.





Встреча закончилась в третьем часу ночи по местному времени. Чистое время встречи составило 217 минут и 14 секунд.







