«Продвигать» казахстанцев в руководящие органы и структуры ООН предложил депутат

«Продвигать» представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН предложил сегодня в ходе правительственного часа депутат Маулен Ашимбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«По информации МИДа, в настоящее время в системе ООН работают около 20 граждан Казахстана. Это не те, которые работают в нашем представительстве, а те, кто работает в аппарате различных структур ООН.

В дальнейшем можно было бы стараться продвигать этих и других представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН, а также других международных организаций».

«В целом, такой политикой занимаются многие страны мира. Мне кажется, мы также целенаправленно должны уделять внимание этому направлению», - добавил он.

Татьяна Ковалева