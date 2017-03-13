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Новости за сегодня

«Продвигать» казахстанцев в руководящие органы и структуры ООН предложил депутат

 

«Продвигать» представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН предложил сегодня в ходе правительственного часа депутат Маулен Ашимбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«По информации МИДа, в настоящее время в системе ООН работают около 20 граждан Казахстана. Это не те, которые работают в нашем представительстве, а те, кто работает в аппарате различных структур ООН.

В дальнейшем можно было бы стараться продвигать этих и других представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН, а также других международных организаций».

«В целом, такой политикой занимаются многие страны мира. Мне кажется, мы также целенаправленно должны уделять внимание этому направлению», - добавил он.

 

Татьяна Ковалева

 

13 марта 2017, 13:26
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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