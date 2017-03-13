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Новости за сегодня

МИД РК попросил депутатов быстрей ратифицировать 4 конвенции ООН

 

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов попросил депутатов как можно скорее ратифицировать 4 антитеррористических конвенции ООН. По его словам, это даст Казахстану право более широко вести работу по продвижению антитеррористических инициатив главы нашего государства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Терроризм и подпитывающая его радикальная экстремистская идеология является одним из наиболее острых вызовов для всего международного сообщества. Казахстан всецело поддерживает борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. При этом мы убеждены, что только объединенные и скоординированные усилия всего международного сообщества будут эффективны. В этой связи создание под эгидой ООН глобальной антитеррористической коалиции является критически важной мерой» - пояснил он.

Кроме того, по мнению Абдрахманова, председательство в секционных комитетах по ИГИЛ, ДАИШ, Аль-Каиды и Талибану дает Казахстану возможность более активно использовать площадку Совета безопасности ООН для продвижения антитеррористических инициатив главы государства и вносить практический вклад в борьбу с террористами.

«Хотел бы также обратить ваше внимание на важность скорейшего завершения процесса ратификации Казахстаном четырех оставшихся из 19-ти антитеррористических конвенций ООН, что даст нам политическое право более широко вести работу по продвижению антитеррористических инициатив главы нашего государства», - сказал министр.

«Министерство по инвестициям и развитию завершает внутригосударственное согласование присоединения республики к четырем международным инструментам, то есть о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, с незаконным захватом воздушных судов, безопасности морского судоходства, преступлениях на борту воздушных судов. Просил бы вашей поддержки в ускоренном принятии всех законопроектов по ратификации данных документов после внесения их в парламент правительством РК» - заключил он.

 

Татьяна Ковалева

 

13 марта 2017, 13:37
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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