Volkswagen Group решила завоевать Индию
13 марта 2017, 13:45
Для группы Volkswagen эта инициатива является частью ее глобальной стратегии TOGETHER – Strategy 2025.
Volkswagen Group и Tata Motors рассматривают возможность долгосрочного стратегического сотрудничества на индийском субконтиненте. Два автоконцерна уже подписали меморандум о взаимопонимании и в ближайшие месяцы собираются определиться с основными направлениями работы будущего альянса. Представлять интересы VW Group в этом проекте будет, в первую очередь, чешская марка Skoda.
Речь идет об обмене опытом и совместной разработке компонентов транспортных средств и, возможно, концептов новых моделей. Для группы Volkswagen эта инициатива является частью ее глобальной стратегии TOGETHER – Strategy 2025. Производитель собирается укрепить свои позиции на индийском рынке, пополнив свою товарную линейку автомобилями, созданными с учетом местной специфики. В свою очередь индийская Tata Motors рассчитывает использовать инновационные решения, разработанные совместно с VW, как на своем домашнем, так и на зарубежных рынках. Конкретной информации о предстоящем партнерстве его участники договорились пока не раскрывать.
В прошлом месяце стало известно, что к 2019 году Volkswagen Group запустит новый бюджетный бренд совместно с китайцами FAW. На первоначальном этапе автомобили этой марки будут продаваться только в Китае, но позже доберутся и до других развивающихся стран, в том числе – той же Индии.
Текст: Александр Орехов
Фото: Tata Motors
Via cartimes
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