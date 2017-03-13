Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Volkswagen Group решила завоевать Индию

13 марта 2017, 13:45

Для группы Volkswagen эта инициатива является частью ее глобальной стратегии TOGETHER – Strategy 2025.


Volkswagen Group и Tata Motors рассматривают возможность долгосрочного стратегического сотрудничества на индийском субконтиненте. Два автоконцерна уже подписали меморандум о взаимопонимании и в ближайшие месяцы собираются определиться с основными направлениями работы будущего альянса. Представлять интересы VW Group в этом проекте будет, в первую очередь, чешская марка Skoda.

Речь идет об обмене опытом и совместной разработке компонентов транспортных средств и, возможно, концептов новых моделей. Для группы Volkswagen эта инициатива является частью ее глобальной стратегии TOGETHER – Strategy 2025. Производитель собирается укрепить свои позиции на индийском рынке, пополнив свою товарную линейку автомобилями, созданными с учетом местной специфики. В свою очередь индийская Tata Motors рассчитывает использовать инновационные решения, разработанные совместно с VW, как на своем домашнем, так и на зарубежных рынках. Конкретной информации о предстоящем партнерстве его участники договорились пока не раскрывать.

В прошлом месяце стало известно, что к 2019 году Volkswagen Group запустит новый бюджетный бренд совместно с китайцами FAW. На первоначальном этапе автомобили этой марки будут продаваться только в Китае, но позже доберутся и до других развивающихся стран, в том числе – той же Индии.

Текст: Александр Орехов
Фото: Tata Motors

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...